Máscaras de bioseguridad, un negocio que nació en la cuarentena

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 19 de Junio de 2020) Varias empresas, determinaron prescindir de los servicios de trabajadores, puesto que no era posible pagar los salarios, ya que la pandemia a raíz del coronavirus, obligó a las autoridades del Centro de Operación de Emergencia Departamental (COED), a aplicar una cuarentena total y rígida para frenar la proliferación de casos.

Esta determinación si bien ayuda a la salud de los empleados, los empleadores consideran que se estaba atentando contra las pequeñas empresas, que al no producir, no podrán pagar por los servicios.

El universitario, Cristian Aráoz, aseveró que la situación económica está complicada, por lo que determinó emprender un negocio que tuvo la iniciativa de elaborar máscaras de bioseguridad para evitar el coronavirus.

«Nosotros empezamos solos, pero ahora ante la demanda que se tiene, estamos solicitando ayuda de otras personas», dijo Aráoz.

El joven, quién elabora máscaras y las vende en el departamento de Tarija, pidió a la población que no compré productos importados y que la mejor manera de ayudar, es adquiriendo cosas elaboradas en Tarija.