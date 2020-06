Ian Holm, el eterno Bilbo Bolsón de ‘El señor de los anillos’, muere a los 88 años

Fuente: La Vanguardia

Sir Ian Holm, el actor británico que encarnó al hobbit Bilbo Bolsón en la trilogía de El señor de los anillos de Peter Jackson, ha muerto este viernes en Londres.”Con gran tristeza anunciamos que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años. Murió pacíficamente en el hospital, rodeado de su familia”, confirmó su agente al diario británico The Guardian.

El intérprete, que fue miembro de la Orden del Imperio Británico, murió a causa de dolencias relacionadas con el párkinson que padecía desde hace años. En 2001 ya superó un cáncer de próstata.“Era encantador, amable y ferozmente talentoso, lo echaremos de menos enormemente”, añadió su representante.

Ian Holme en 2012 (Jon Furniss / AP)

Con una trayectoria profesional que inició en 1958, Holm, de solo 1,65 metros de estatura, se movió con soltura en teatro, televisión y cine, donde apareció en más de un centenar de películas destacadas. Entre ellas El quinto elemento, Alien, el octavo pasajero– donde hizo del robot Ash-, Greystoke, la leyenda de Tarzán, El aviador, Brazil o El señor de la guerra. Además, ganó un premio Bafta y fue nominado a un Oscar por su papel del inconformista entrenador de atletismo Sam Mussabini en la película Carros de fuego.

Nacido en Goodmayes, en el condado de Essex, el 12 de septiembre de 1931, estudió en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres y se unió a la Royal Shakespeare Company en la década de los 50. Con esta compañía interpretaría a sus primeros personajes sobre las tablas, luego viajaría hasta Broadway con la obra de Harold Pinter Regreso al hogar, por el que ganó un Premio Tony y el del Círculo de Críticos de Londres por su trabajo. En 1997 interpretó al monarca shakespeariano de El rey Lear en el Royal National Theatre, papel por el que se hizo con otro Premio del Círculo de Críticos de Teatro y el Premio Laurence Olivier

En la pequeña pantalla se metió, entre otros, en la piel del detective Hércules Poirot de Agatha Christie en Murder By the Book, dirigida por Lawrence Gordon Clark. En The Borrowers, basada en la obra de Mary Norton, era Pod, rol que repetiría en la secuela televisiva del 93. Interpretó a Mr. Kurtzmann en la distópica Brazil de Terry Gilliam. Para Steven Soderbergh encarnó al doctor Murnau en Kafka, la verdad oculta. Fue el Lewis Carroll de Gavin Millar en Dreamchild e incluso Jack el destripador en Desde el infierno, la adaptación del célebre cómic From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell.

Pero sobre todo, Holm se hizo mundialmente popular por su Bilbo Bolsón de El señor de los anillos, obra que ya conocía por haber dado voz anteriormente al sobrino de ese personaje, Frodo Bolsón en el serial radiofónico de la novela que la BBC emitió en 1981. Retomó el papel de Bilbo anciano en El hobbit: un viaje inesperado, introduciendo el trabajo de Martin Freeman, que protagoniza la película interpretando al mismo personaje de joven.

Ian Holm al lado de la actriz Judi Dench en una imagen de 1998 (dpa / EP)

En 1998 fue nombrado Sir (Caballero) por sus servicios como actor. A nivel personal, estuvo casado en cuatro ocasiones y fue padre de cinco hijos.

Varias personalidades del mundo del cine se han despedido de él a través de las redes sociales, como el director español Juan Antonio Bayona, quien ha calificado al actor de “inolvidable” en algunos de los personajes que interpretó a las órdenes de cineastas de la talla de Scorsese, Allen, Soderbergh, Cronenberg o Attenborough.