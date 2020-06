El futuro “branding” gubernamental

Mario Riorda

No hay ‘branding’ sin hechos. Así, ningún gobierno estará exento de cómo fue percibido en la gestión de la pandemia y sus consecuencias. Ergo, en mi definición de “branding” el contexto es cent

¿Qué es el branding? Una proposición identitaria deliberada -condicionada por el momento y la historia- que pretende legar algo, dejar instalada una identidad. Como dice María José Canel, la marca es una promesa. Es la capacidad de un gobierno de prometer. Y de cumplir agrego yo.

En el sector privado se suele usar la analogía de la personalidad proyectada. Nunca mejor traslación a la política híper-personalista: la identidad que un gobierno proyecta es también la de la personalidad que los liderazgos de turno proyectan. Persona e institución son inescindibles en el branding gubernamental.

El branding va mucho más allá de su sistema marcario (los elementos que hacen a la identificación visual), pero lo incluye. Incluye también su relato (que en la exigencia de en un mito de gobierno, debiera evidenciar coherencia entre el decir y las políticas públicas). Por eso el branding son tanto las políticas públicas como lo tangible, así como un montón de acciones y comunicación simbólica (lo intangible). Los decires, los posicionamientos, los ritos, los gestos.

La definición del branding está aislada de la reputación: la presupone como algo deseable, pero no la define. Esta sería su consecuencia. Pero aquí hay algo fenomenal que distingue al branding gubernamental de cualquier otro (incluso del electoral) y es que las esferas del propio branding y la reputación están (al menos al interior de un sistema político) siempre superpuestas porque el consumidor/ciudadano es también el mismo dador de reputación. No son entidades separadas. Ejemplo: una marca puede tener fieles consumidores pero a su vez mala reputación de quien no la consume. Un gobierno no. Como trabaja con lo público, siempre quién otorga reputación tendrá relación de consumo de bienes y servicios públicos. La ciudadanía toda consume lo público, la ciudadanía toda también da reputación.

El branding de experiencia es una especie de sofisticación en la evolución de las marcas. Se basa en la experiencia de buscar y capturar audiencias. En lo público, esa audiencia siempre es cautiva y da reputación. Otorga consenso o disenso. Pero esa dualidad adquiere otro sentido en estos días: la entiendo transformada en la percepción de sentirse incluid@s o excluid@s, desde lo tangible (bienes y servicios públicos) o directamente desde lo intangible, lo simbólico.

Voy a ensayar, a modo de hipótesis, por donde derivaría el branding gubernamental en 5 instancias positivas y 2 negativas: Derivaciones por la positiva.