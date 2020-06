Profesional en salud contagia de Covid-19 a un paciente

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 17 de Junio de 2020) Un joven que trabajaba en una entidad financiera, sufrió un accidente de tránsito, lo que generó que lo lleven hasta su seguro, para prestarle atención, sin embargo, al necesitar una cirugía el mismo fue trasladado hasta otro establecimiento de salud privado, en el que se lo operó.

Sin embargo, no esperaba que una de las profesionales en salud que trabajaba en la clínica, sea portadora del coronavirus, por lo que la misma lo contagio y hoy existen personas aisladas.

Fuentes confiables del área de salud, confirmaron que esta información es verídica, asegurando que se desconoce cómo se habría contagiado la profesional, sin embargo, ratifica que la misma, fue quién le pasó el virus al joven.

A raíz de estos últimos contagios, la clínica privada que se encuentra en pleno centro de la ciudad, determinó aislar a enfermeras que también estuvieron en contacto con el paciente y la profesional.

Recomendaciones

La epidemióloga del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Claudia Montenegro, aseveró que hoy en día es importante cumplir con los protocolos, no solamente la población sino también el personal de salud, porque el distanciamiento social y prevención será lo único que evitará contagios masivos.

«Lamentablemente estamos observando bastantes contagios y lo que más llama la atención es que se trata de jóvenes y adolescentes, que quizá no están respetando la cuarentena», dijo Montenegro.

Por otro lado, enfatizó que es necesario que una vez que los padres salgan por cualquier necesidad a la calle, tomen las medidas de precaución y se desinfecten para evitar que sean ellos quienes lleven el virus hasta su domicilio.

Apunte

Precaución

Al encontrarse ya el departamento de Tarija en contagio comunitario, el Servicio Departamental de Salud(Sedes), determinó realizar pruebas rápidas a diferentes sectores de primera línea de riesgo, en el que está contemplado la Policía, Militares, entidades financieras, medios de comunicación y personal en salud.

Mediante las pruebas rápidas, se identifica si los pacientes son reactivos o no reactivos, en caso de serlo, se deberán someter a una prueba de PCR.