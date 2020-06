Cargador del mercado Campesino muere con coronavirus

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 17 de Junio de 2020) En la zona del Mercado Campesino se puede encontrar bastante aglomeración de personas, ya que en la misma existen comerciantes que no están implementando las medidas de bioseguridad y se exponen, lo que los hace potenciales portadores del coronavirus.

Esto se corrobora con la última información que reveló el Servicio Departamental de Salud (Sedes), la que refiere que una persona de 68 años de edad, que se dedicaba al oficio de cargador falleció con coronavirus.

«Llegó el cuerpo hasta el Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), se le hizo la prueba PCR y lamentablemente dio positivo para coronavirus», dijo un trabajador del área de salud.

Con este deceso suman a 7 las que se registran a nivel departamental, ya que en Cercado se tiene un número de 3.

En la actualidad se busca los nexos que tuvo el fallecido, ya que al desarrollar este oficio, estuvo en contacto con varios vendedores del centro de abasto.

Molestia

El intendente municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Ronal Miranda, evidenció que en horas de la madrugada, el comercio en la zona es masiva, donde no existe control y mucho menos se aplica las medidas de seguridad que corresponde.

«Se puede ver gente sin barbijo y eso es lamentable, porque están exponiendo no solo a las personas que están en el lugar, sino también a sus propias familias», dijo Miranda.(eP)

Apunte

COED

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), calificó al mercado Campesino como la zona de alto contagio, ya que el comercio es masivo y las personas no aplican el distanciamiento social que es elemental.

Sin embargo, los comerciantes siguen incumplimiento las normas, ya que la cuarentena rígida no está siendo respetada.