ARGUMENTOS QUE NOS CONCIERNEN A TODOS

“Las discordias y las divisiones entre humanos son un tejido destructor”

=============================

Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor

corcoba@telefonica.net

Cada día son más los desplazados, a los que se les obliga a huir a causa de los conflictos. Además, por si fuera poco el dolor, a muchos se les niega algo tan esencial como la nacionalidad y el acceso a derechos esenciales: la educación, sanidad, empleo, libertad de circulación… Toda esta bochornosa realidad lo que nos pone de manifiesto es la necesidad de otras acciones más humanas. Sin duda, lo prioritario es luchar por un planeta más de todos y de nadie en particular, inclusivo e igualitario. No olvidemos que sí la colaboración transfronteriza en las Américas es clave para acabar con el coronavirus, también las prestaciones sociales para la infancia son fundamentales para reducir la pobreza, pero por desgracia, sólo uno de cada diez países las tienen, según Naciones Unidas.