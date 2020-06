Transporte Libre advierte con salir a trabajar si no son atendidos por la Gobernación

El ejecutivo del Transporte libre de Tarija, Luis Casso, informó que se ha presentado una carta al gobernador del departamento, Adrián Oliva, para llevar a acabo una reunión este jueves, en ese sentido indicó que en caso de no haber respuesta advierte que los choferes de taxistrufis saldrán igual a trabajar pese a la prohibición con las medidas de bioseguridad necesarias.

«Ya no podemos aguantar más, pedimos que la población nos entienda, mientras que nosotros que somos afiliados a un sindicato no salíamos a trabajar porque no nos dan el permiso para hacerlo, el sector informal sale todos la días a trabajar como si nada, y eso no es justo merecemos respeto, merecemos ser tomados en cuenta por las autoridades departamentales», declaró Casso.