Añez sobre las elecciones: “postergar un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie”

Fuente: Erbol

La presidenta Jeanine Añez afirmó este martes que le parece injusto que le llamen “prorroguista”, sin embargo, planteó que postergar uno o dos meses las elecciones no hará daño a nadie, puesto que se pretende evitar riesgo de contagios del COVID-19.

“También nosotros queremos elecciones, pero no me parece responsable no tener elementos suficientes que nos permitan y que les permitan a los bolivianos saber si ese día de la elección no van a correr peligro de contagio. Eso también es algo que se tiene que tener en cuenta y yo creo que postergar probablemente un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie, es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello”, dijo la mandataria.

Añez hizo esas declaraciones a tiempo de referirse a la carta que mandó a Eva Copa, para que presente el estudio científico en que se basó la Asamblea para definir que la votación se haga el 6 de septiembre.

Dijo que los bolivianos deben saber cuáles fueron las valoraciones de los médicos para que establezcan una fecha.

Sin embargo, aseguró que como Gobierno y candidata no se opondrá a la fecha que establezca el Tribunal Electoral, porque se requiere certidumbre con la democracia. “No es fácil, créanme, que no es fácil gobernar en las condiciones en que se lo está haciendo ahora con una Asamblea que lo único que hace es boicotear y que no ayuda para llevar adelante esta crisis sanitaria”, sostuvo.

“Nosotros estamos por la vida por la protección de la salud de los bolivianos, pero vamos a acatar todo lo que establezca el Tribunal Electoral, porque también nosotros queremos elecciones y llamarnos prorroguistas es tremendamente, no solamente irresponsable, sino que injusto, porque salir de una crisis política por defender nuestra democracia y entrar a una crisis sanitaria como la que está sufriendo el mundo entero no es nada fácil”, manifestó.

Lamentó que, en un momento en que debería prevalecer la solidaridad, “tenemos oportunistas políticos, tenemos una Asamblea que en vez de colaborar a todos los bolivianos nos pretende bloquear permanentemente”.

Añez dijo que la motivación para seguir es la responsabilidad con el país y con todos los bolivianos.