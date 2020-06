Alcalde de Uriondo le exige al concejal Gira no desinformar

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 16 de Junio de 2020) Después que el vicepresidente el Concejo Municipal de Uriondo, Jesús Gira, informe que el hospital de segundo nivel de su municipio, no cuenta con equipamiento médico adecuado para atender a pacientes con coronavirus. El alcalde Álvaro Ruíz, refirió que en su municipio no existe un hospital de segundo nivel, por lo que se desconoce a que infraestructura se refiere.

«En varias oportunidades el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COED) le pidió al concejal pueda participar de las reuniones para no desinformar a la población, ya que se habla de cosas que no corresponden e incluso él está incurriendo, porque no es la persona autorizada para hablar de estos temas», dijo Ruíz.

Por otro lado, refirió que cuentan con los centros de aislamientos autorizados, uno de ellos es el de la comunidad la Ventolera, el que cuenta con todas las especificaciones que tiene el COEM, para aislar a pacientes portadores del virus.

«Hay que recordarle al concejal Gira que el municipio de Uriondo está dentro de las categorías en el ámbito salud del primer nivel», refirió la autoridad municipal.

Hace un momento el municipio de Uriondo no cuenta con ningún caso sospechoso ni confirmado de coronavirus, siendo una jurisdicción que de acuerdo a su autoridad está implementando todos los protocolos de bioseguridad, para cuidar a la población.(eP)

Apunte

Denuncia

El vicepresidente del Concejo Municipal de Uriondo, Jesús Gira, informó que el hospital de segundo nivel de su municipio, no cuenta con el equipamiento médico adecuado para poder realizar la atención a pacientes con Covid-19.

Asimismo, Gira manifestó que tras presentarse el primer caso sospechoso en Uriondo, se realizó una inspección a dicho nosocomio y este no contaría con los ambientes adecuados, el personal y el equipo médico para poder realizar la atención a la población, en caso de confirmarse un caso positivo.