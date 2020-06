Retorno a actividades económicas en Tarija: más dudas que certezas

PABLO ZENTENO/e&e/BOLINFO

“Nosotros siempre hemos dicho que primero es la salud, que si no sabemos en qué contexto estamos es muy difícil que se tomen las decisiones adecuadas, pero también lo que debe preocuparnos es que cada decisión que se toma de alargar la cuarentena rígida, hace también más difícil la situación económica, porque venimos de cinco años de decrecimiento económico y sumarle esto más, es lapidario para el sector productivo regional”.

La aseveración la efectuó el Vicepresidente de la Cámara de Industria, Comercio, Exportaciones, Promoción de Inversiones, Servicios y Turismo de Tarija, CAINCOTAR, Sergio Navarro Rossetti, a tiempo de explicar que, mientras más se demora en volver a las actividades económicas, será también más difícil reactivar la economía regional, principalmente porque se rompió una cadena de pagos, y cuando se levante la medida todos saldrán a ofertar sus productos, pero no habrá quien compre los mismos, porque no se tendrá la capacidad para ello.

“La situación se está agravando cada vez más, las empresas estamos cada vez más descapitalizadas, tenemos problemas para acceder a los “beneficios” que otorgó el Estado, en fin, esta es una situación que cada vez es más complicada, y a ello se suma que, para volver, debemos cumplir ciertos protocolos de seguridad que son necesarios, no se discute, pero que también implican un costo para el empresario, por lo que todo está en nuestra contra”, remarcó Navarro Rossetti.

Asimismo, la autoridad de la entidad empresarial agregó que, si bien parte de la industria ya retomó actividades en alguna medida, cumpliendo las disposiciones emanadas del Gobierno Nacional y Municipal para ello, sin duda que el aspecto más preocupante es la falta de demanda a la producción, por lo que la gran mayoría de las empresas van a paralizar su producción porque no hay a quien vender, generando así despidos y otras medidas que ahondarán aún más la crisis en la región.

“Por eso es que nosotros hemos propuesto tres medidas que permitan comenzar a reactivar la economía, una ya se está cumpliendo, a partir del pago del PROSOL y la Canasta Alimentaria del Adulto Mayor, porque los beneficiarios tienen la obligación de comprar producción local; el segundo tema es que el Estado, ya sea nacional, departamental o municipal, hagan el esfuerzo de cumplir con las obligaciones pendientes, porque ése es el mecanismo más fácil de reinyección de recursos en la economía; y, finalmente, la creación de un Fondo de Garantía, que permita que la Gobernación garantice a las empresas para acceder a los fondos necesarios para su funcionamiento inmediato, sueldos, obligaciones formales y otros, además de que, paralelamente, el Gobierno Nacional haga también un trabajo similar con el sistema bancario, de manera tal que se haga, por ejemplo, una recalificación del riesgo, para que se pueda acceder a créditos en mejores condiciones”, enfatizó.

FEDERACION DE EMPRESARIOS PRIVADOS

Por su parte, el Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Tarija, Marcelo Romero Llanos, señalo que la situación es desesperante para el sector formal de la región, debido a que la economía tarijeña es muy pequeña y las empresas están sufriendo pérdidas incalculables que prácticamente las hirieron de muerte, por lo que es muy difícil que puedan volver a reactivarse una vez se vuelva a la actividad en la nueva normalidad que deje la pandemia.

“Es cierto que muchas de ellas ya venían mal, porque hay que ser sinceros y recordar que esto no es de ahora, sino de hace años atrás, tiempo en el cual hemos estado golpeando puertas de autoridades para que nos apoyen, principalmente en el cumplimiento de obligaciones, pero muchas de estas hicieron oídos sordos, por lo que ahora esta situación de la pandemia es como un “llovido sobre mojado”, que lo único que hará será que las mismas mueran”, lamentó Romero Llanos.

Agregó que, lamentablemente, existe una parte de la población y de las autoridades que creen que al empresario lo único que le importa es el dinero y no la salud, pero no hay nada más alejado de la realidad, pues lo que debe entender la gente es que sin dinero, no se puede tener salud, y que es el movimiento económico que genera el sector privado, el que mantiene el sistema de salud nacional, con impuestos, con el cumplimiento de las obligaciones, en beneficio no sólo de su gente, sino de todo el pueblo en general.

“Un solo parámetro del daño que está ocasionando esta pandemia al sector empresarial de Tarija, es lo que pasa en SOBOCE: la cementera perdió en estos 80 días, alrededor de 65 millones de bolivianos, lo cual, para una economía como la nuestra, es un monto estratosférico, es una pérdida que seguro va a tener sus efectos en la región, y eso es lo que debe entender la población, que el daño no es para el empresario, sino para la economía de todos”, sentenció.

Finalmente, el Presidente de los empresarios privados, fue contundente al asegurar que las medidas paliativas planteadas por el Gobierno, tampoco son la solución para el sector, porque se trata de obligaciones que en algún momento tendrán que cumplir y sólo se está postergando su pago. Destacó, sin embargo, el apoyo recibido de COSAALT, con el no pago del servicio por tres meses, aduciendo que esas son las medidas que necesita el empresariado y el pueblo en general, en un momento tan difícil como el que está atravesando en la actualidad.