Rectificar no es una debilidad, sino una fortaleza

ESTRELLA FLORES-CARRETERO –

Por más empeño que pongamos, por más precauciones que tomemos, siempre habrá un margen de error. Todos podemos tomar la dirección equivocada y, cuando eso ocurre, hay que saber rectificar cuanto antes.

Ya he hablado en mi blog de cómo los errores no deben verse como fracasos, sino como oportunidades para aprender. Y esto ha de ser así porque, inevitablemente, vamos a equivocarnos. Tenemos que aceptar que liderar empresas es correr riesgos, lo cual implica incurrir en fallos, por más que planifiquemos cuidadosamente nuestra estrategia y por más que nos rodeemos de los mejores equipos.

Lo importante, cuando las situaciones no resultan como esperábamos, es rectificar a tiempo. Confucio, el maestro chino que vivió seis siglos antes de Cristo, dejó escrito que «el mal no está en tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas».

Todos conocemos grandes empresas que no reaccionaron a tiempo, que se empecinaron en ignorar que iban cuesta abajo y sin frenos, como ocurrió en los sonados casos de Agfa o Enron. Rectificar es reconocer que nuestro punto de vista no era el acertado y, además, saber gestionar el cambio de ruta.

Es duro aceptar que nos hemos equivocado, porque nos hace cuestionarnos nuestra propia valía, pero eso también nos ayudará a recomponer la maltrecha autoestima. Para rectificar como un líder necesitamos: