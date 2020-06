Carnicerías incumplen horario de atención

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 13 de Junio de 2020) El Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), determinó que las actividades para el abastecimiento de la canasta familiar se la realice de lunes a viernes hasta el mediodía, sin embargo, desde la Intendencia Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, informó que esta disposición no se estaría cumpliendo.

Uno de los espacios que no está respondiendo de manera adecuada a la determinación, es el sector de los carniceros, quienes venden su producto incluso durante los fines de semana y hasta pasado el mediodía.

El intendente municipal de Cercado, Ronald Miranda, puntualizó que no tiene más alternativa que remitir hasta la instancia que corresponda, además, que se procedió a clausurar los negocios.

«La intención es no atentar contra la salud pública de la población, por ello se les pide que respeten los horarios que se les estableció, caso contrario vamos a tener una proliferación de casos que no vamos a poder controlar a raíz de la irresponsabilidad de algunos vendedores», dijo Miranda.

Para finalizar, recordó que hoy sábado los centros de abasto deben estar abiertos hasta el mediodía, para que la población pueda abastecerse, esto a raíz de que las actividades se suspendieron por la festividad religiosa de Corpus Christi, que se recordó este jueves 11 de junio.(eP)