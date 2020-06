Fejuve exige a la ATT accionar en contra de empresas de telecomunicación

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 12 de Junio de 2020) A raíz de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno Nacional decretó que ninguna empresa puede cortar los servicios por falta de pago, sin embargo, hasta la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), llegaron una serie de denuncias, en la que argumentan que les dejaron sin el servicio e incluso la velocidad del internet bajó.

El dirigente de la Fejuve Cercado, Edwin Arana, aseveró que está prohibido el corte del servicio, pese a ello lo hicieron, no solamente con la línea telefónica, sino con la televisión por cable e internet.

«Lo que nosotros queremos es que se respeta las normas dictadas por el Gobierno Nacional, puesto que la población no puede trabajar y por ende no tiene para pagar los servicios, las empresas no pueden decir que se trata de un contrato privado, ya que estamos siendo afectados», dijo Arana.

Por otro lado, aseveró que solicitarán que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), que pueda manifestarse y hacer respetar los derechos de los usuarios, quienes hoy están siendo afectados por cobros que no deberían realizarse.(eP)