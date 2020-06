Distritos reclaman que la ayuda solidaria no llega a todas las familias

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Junio-12-06-2020)

Más de tres distritos de la ciudad de Tarija, manifestaron que la ayuda solidaria del Gobierno Nacional y de las autoridades departamentales, no llegan en su totalidad a todas las familias afectadas por la pandemia del Covid-19.

El presidente del Distrito 6, Celestino Barrios, informó que cada distrito cuenta aproximadamente con 700 familias y de estas solo un 40 por ciento están recibiendo la ayuda solidaria, empero el 60 por ciento restante no.

Asimismo, Barrios dijo que las autoridades departamentales no informaron a la población sobre las fechas de entrega a los distritos y por esta razón, muchos no tienen conocimiento del procedimiento para poder realizar el recojo del beneficio.

“Estamos en un arresto domiciliario, no podemos salir a trabajar por esta cuarentena y por esta razón, pedimos que los alimentos sean entregados de manera transparente. Las autoridades hacen propagandas sobre la entrega en los medios de comunicación, pero la realidad es otra”, dijo Barrios.

Al respecto el presidente del Distrito 12, Víctor Ojeda, manifestó que se realizó un voto resolutivo para que la diputada Gina Torres pueda realizar la entrega de los productos del Banco de Alimentos, a todos los barrios que comprenden su distrito, ya que de 12 barrios, solo 6 recibieron este beneficio.

“Pido a los responsables del Banco de Alimentos, que entreguen los productos sin mirar caras, sin catalogar a la gente, ya que las familias más humildes son las que no están recibiendo la ayuda”, dijo Ojeda. (eP)

FEDJUVE pide que las donaciones sean entregadas con transparencia

La presidenta de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (FEDJUVE), Nancy Ordoñez, manifestó que el Banco de Alimentos no coordinó con los barrios y catalogó la entrega como un beneficio político.

“Los responsables de los alimentos deberían coordinar con los presidentes de barrio, ellos conocen bien quienes son las familias más afectadas. Lo único que están haciendo es entregar los productos a las personas que son simpatizantes de un partido político”, dijo Ordoñez.