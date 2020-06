Comerciantes no respetaron el feriado y la Intendencia clausuró sus negocios

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 12 de Junio de 2020) El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), determinó feriado para este jueves 11 de junio, donde se conmemoró la festividad religiosa de Corpus Christi, quedando establecido que no puede desarrollarse ninguna actividad comercial, con la finalidad de dar cumplimiento a la cuarentena.

Pese a la determinación, comerciantes en la zona de Tabladita y barrio Fátima, como en otros puntos de la ciudad, decidieron realizar la venta de sus productos de manera normal, lo que generó molestia en las autoridades y tras operativos se procedió a desalojarlos.

El intendente municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Ronald Miranda, informó que se trabajó de manera conjunta con la Policía, para despejar las ferias que se establecieron en la zona de Juan XXIII, La Gamoneda, Tabladita, Fátima y Senac, donde comerciantes se dedicaron a vender variedad de productos sin respetar el feriado.

«Hemos procedido a llevar adelante los operativos, la intención era que las personas cumplan con el feriado que se determinó, lo que significa un beneficio para su propia salud, pero lamentablemente no obedecen las determinaciones», dijo Miranda.

Por otro lado, refirió que llevaron adelante clausuras en diferentes negocios, como ser ferreterías, que no tiene nada que ver con la venta de productos de la canasta familiar, por lo que las mismas fueron cerradas.

«Ya se está coordinando con otras instituciones como ser Ingresos Municipales, para que una vez que se clausure sean ellos quienes sancionan de manera económica por incumplir las normas que se dicta», dijo Miranda.

Para finalizar, acotó que todas las actividades que estaban programadas para el pasado jueves 11 de junio, de acuerdo al comunicado departamental, se decidió postergarlo para el día sábado, por lo que los centros de abasto y entidades financieras trabajarán como lo estaban haciendo de manera habitual.

Apunte

Comerciantes

Los comerciantes argumentan que ya no pueden aguantar un día más sin vender, puesto que los días pasan y la situación se pone más pesada.

«Tenemos alquileres que pagar, la Intendencia ni ninguna autoridad nos dará para cubrir eso», dijo una comerciante visiblemente molesta, mientras recogía los productos que vendía en la zona de Tabladita.