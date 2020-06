Bermejo: DDHH solicita designar ítems a los mejores profesionales

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 12 de Junio de 2020) En el municipio de Bermejo, existe bastante molestia por parte de médicos y personal en salud, ya que los mismos aseguran que pese a tener antigüedad no fueron tomados en cuenta y hoy el Servicio Departamental de Salud (Sedes), les indica que deben esperar a que pase la pandemia para que sean parte del concurso de méritos y tengan espacio una opción a un ítem.

La denuncia nace, en que supuestamente aquellos galenos que no hayan participado de diferentes marchas, no fueron tomados en cuenta por parte de sus dirigentes, quienes aseguran que era el momento de luchar por sus derechos, pero no lo hicieron.

Ante esta situación, la representante de los Derechos Humanos en Tarija, María Teresa Rojas, informó que tomó conocimiento de la situación, por lo que buscará un acercamiento con los dirigentes y conocer sí es o no cierto lo que argumentan los médicos y personal en salud.

«Hay personal antiguo que ya está trabajando bastantes años, por lo que ellos desconocen si están o no en las listas que se envió al Sedes para que accedan a los ítems. Creemos que es importante que se busque lo mejor para los profesionales y se haga política en este momento», dijo Rojas.

A raíz de esta situación, el director del Sedes, Paúl Castellanos, dejó en claro que por ahora se realizará la designación temporal de ítems, pero una vez termine la pandemia por el coronavirus, se procederá a convocar a los mejores profesionales para que accedan al cargo. (eP)

Apunte

Medidas de presión

El pasado lunes el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Bermejo, toma la decisión de iniciar un paro indefinido, hasta que la Gobernación y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), respondan las demandas del sector, las que consistían en ítems, un espacio adecuado para los pacientes con coronavirus, el pago de salarios devengados, entre otros.