Que en paz descansen: los actores de “Pasión de gavilanes” que 

Fuente: El Comercio

Diecisiete años después de su estreno, «Pasión de gavilanes” llegó a Netflix para revivir la historia de amor de los hermanas Elizondo y los hermanos Reyes, esta vez en un nuevo formato.

Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, la ficción de Telemundo lideró la audiencia en Colombia, Estados Unidos y el resto de países a los que llegó y donde se sigue retransmitiendo. Incluso en 2014 se desarrolló una versión titulada “Tierra de reyes”.

Con el tiempo, el reparto se “Pasión de gavilanes” se separó y continuó individualmente su carrera, algunos con más suerte que otros. Claro está, con la esperanza de retomar algún día el papel que los lanzó a la fama. Lamentablemente, el sueño no será posible para todos.

¿Qué miembros del elenco de “Pasión de gavilanes” murieron en los últimos años? A continuación, la lista de actores de la telenovela que ya no forman parte de este mundo. Que en paz descansen.El ‘reto’ de «Pasión de gavilanes», con Paola Rey y Natasha Klauss

1. LILIANA LOZANO GARZÓN – 10 DE ENERO DE 2009

La recordada ‘Esperanza’ de “Pasión de gavilanes” fue una actriz y reina de belleza colombiana que inició su carrera como presentadora de televisión, para después incursionar en la actuación. Sin embargo, al mismo tiempo se rodeó de las personas equivocadas.

Lozano se hizo novia de Fabio Vargas, hermano del conocido narcotraficante Leonidas Vargas y con quien fue encontrada muerta el 10 de enero de 2009, en las inmediaciones de un hotel en Pradera, en el Valle del Cauca.

La policía determinó que la pareja fue víctima de un ajuste de cuentas, aunque nunca se atraparon a los responsables del crimen.

Liliana Lozano tenía 30 años al momento de su muerte.

2. HERBERT KING – 2 DE AGOSTO DEL 2018

Herbert King fue un actor colombiano que participó en diferentes producciones en su país natal como “Diomedes, el cacique de La Junta” (2015), “El Capo” (2009), “En los tacones de Eva” (2006), “Pedro el escamoso” (2001) y “Francisco el Matemático” (1999). En el caso de “Pasión de gavilanes” (2003), interpretó a Herzog Vargas, un asesino profesional que obraba en contra de los hermanos Reyes.

King falleció el 2 de agosto de 2018 de un infarto al corazón en la clínica La Colina,en Bogotá. Tenía 55 años.

JULIO DEL MAR – 25 DE AGOSTO DEL 2019

Julio del Mar era un actor de telenovelas que nació en 1943 en Barranquilla, Colombia. Fue uno de los veteranos del mundo del entretenimiento pero comenzó leyendo cuentos infantiles en la emisora de Caracol cuando era muy pequeño.

Dentro de su carrera se incluyen sus viajes a México donde contrajo matrimonio con Natalia Beruman en 1972 y a España cuando nació su hijo menor Carlos. Cuando regresó a Colombia, trabajó en series como “Escalona”, “Pepita Jiménez”, “La viuda de Blanco”, “La mujer en el espejo”, “La venganza” y “Pasión de gavilanes”.

Él falleció a los 75 años en su departamento de Bogotá, el 25 de agosto del 2019 debido a las complicaciones de un accidente cerebrovascular previo, así lo confirmó la red de Caracol cuando dio su pésame a la familia ese año al enterarse de la noticia.

¿PASIÓN DE GAVILANES TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Natasha Klauss confesó que “estaría bello” que se hiciera una secuela de la telenovela, pero reconoció también que es muy complicado.

“Yo creo que si hoy nos juntamos y hacemos Pasión de gavilanes 2, no sé por esas cosas mágicas de la vida, estaría bello, pero difícil”, reconoció la inolvidable Sarita Elizondo.

Por otro lado, Paola Rey, quien dio vida a la rebelde Jimena, dijo: “Por ahora la verdad no hay planes, pero me encantaría, me parece lo máximo. Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y obviamente me encantaría volver a estar en esta producción”.

Difícil, pero no imposible. Eso es lo que cree Mario Cimarro, quien dio vida a Juan Reyes. “Habría que ver la historia que nos presenten, si es que se llega a hacer, y ver cuánto tiempo pasó, si pasaron 10 años, 15 años… Y ver qué nos pasó a cada cual, entonces dependiendo de lo que nos pasó a cada cual pues ahí le agarramos, pero yo creo que las características de cada personaje siguen estando igual. Juan va a seguir siendo bruto porque él no estudió”, dijo entre risas.