Sedes instan a la población a vacunarse contra la influenza

El coronavirus SARS-CoV-2 no es el único virus respiratorio que está atacando a las personas. Es el más contagioso, pero no es el más letal. Hay otro -menos infeccioso, pero probablemente más peligroso- que también está circulando por el aire y que puede atacar no solo a grupos de riesgo, como los adultos mayores o enfermos crónicos, sino a cualquiera, sin importar la edad o género. Eso sin contar a una bacteria que no infesta mucho, pero está ahí.

«Lamentablemente tenemos baja cobertura, de lo que se tenía que vacunar 19.208 niños apenas se vacunó a un 8 %, las madres no están llevando a sus niños a hacerse vacunar, no le están tomando importancia a esta vacuna. En relación a los adultos mayores de 62.015 que teníamos que vacunar, apenas vacunamos a un 24 %, que representa, no es eso para nosotros buena cobertura», informó la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Servicio Departamental de Salud de Tarija, Virginia Pérez.

Añadió que se está saliendo con brigadas móviles para vacunara en los domicilios.