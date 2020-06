Mauricio Bacardit S.j. se ha ido como otros religiosos de talla, dejando un vacio en la formación del pensamiento crítico y de liderazgos

Eduardo Claure

Ha condolido muchísimo el conocer que Mauricio Bacardit S.j., falleció hace muy poco en una comunidad indígena de Santa Cruz. Llegó muy joven a Bolivia y se quedó como solía decir “hasta dejar los huesos”. Reciedumbre sin par de hombres que habiendo abrazado la cruz y convirtiéndose en seguidores de Cristo Jesús, dejan una profunda huella en la mente y corazones de centenares de seguidores jóvenes que aprehendieron sus lecciones, sus mensajes y principalmente su ejemplo. Jesuita filósofo y teólogo, Mauricio Bacardit Busquet, S.j., falleció a los 84 años de edad; fue considerado como “servidor de la gente” y su compromiso en la lucha por el reconocimiento de los derechos sociales de los más excluidos. En 2016 fue galardonado con el Cóndor de Los Andes junto a Xavier Albó, por su labor en defensa de la democracia, de los derechos de los más pobres así como de los indígenas y marginados. Llegó a Bolivia en 1956, desde su natal España, y se unió a los jesuitas que habían iniciado un vínculo estrecho con las organizaciones obreras y campesinas que protagonizaban resistencia a los cambios que impulsaba la revolución nacional. En la década del 70 se especializó en el método psicosocial de Paulo Freire para la educación de adultos. En esa época de turbulencia socio política se concentró en el trabajo con el campesinado desde el Instituto de Promoción Campesina ACLO donde aportó con innovadores programas de alfabetización y educación popular. Desde ese escenario se sumó a la resistencia a las dictaduras y contribuyó en las luchas populares por la recuperación de la democracia desde un perfil bajo, pero con gran incidencia en los círculos del poder. Mauricio Bacardit promovía espacios de diálogo para evitar el retorno de los regímenes dictatoriales y afirmar la democracia. Fue un impulsor de la inclusión social y los derechos humanos, siempre del lado de los sectores más desfavorecidos.

Este recordatorio, trae a colación el paso por Bolivia y desde aquella década de agitación y efervescencia política -que nunca descansa-, las insignes participaciones de otros comprometidos religiosos, jesuitas y oblatos, que han dejado una huella muy particular en lo que se llamaba “el movimiento popular”, en cuyas vertiginosas organizaciones obrero y campesinas, aunque también con otras organizaciones nada menores como las juntas vecinales, universitarias, grupos eclesiales de base (CEB s), propiciaron la construcción de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en versiones departamentales y la nacional; grupos religiosos y laicos muy próximos a juventudes universitarias –rebeldes-, las emisoras mineras, y toda una vorágine de actividades que involucraban a una diversidad y multiplicidad de acciones que tenían entre sus espacios construidos circuitos asistenciales sociales, educativos, bibliotecas, espacios de retiros y reflexión, que abarcaban escenarios en centros mineros, urbanos y rurales en el altiplano, especialmente, y valles, sin que hubiesen sido dejados de lado otros escenarios de la geografía boliviana. Trabajo organizado, comprometido y consecuente cuyo objetivo estaba centrada en la gente joven, dirigentes mineros, campesinos, universitarios, estudiantes, profesionales y personalidades comprometidas, que acudían a espacios de discernimiento, debate crítico de la realidad, donde no faltaban los materiales de lectura y el apoyo de herramientas para aquella época como los papelógrafos, rotafolios, las viejas pizarras, los documentos breves y de tamaño medio oficio, que facilitaba su manejo para la lectura grupal. Las aulas organizadas en círculo donde se aplicaban las diversas técnicas de “educación popular”, formación y capacitación, que posteriormente adoptaron muchas ONG s, que para aquellas épocas podían contarse con los dedos hasta que en los 80’y 90’, fueron parte del apoyo a aquella línea de trabajo adoptada luego con diversas temáticas de la “coyuntura”, que luego se fueron tornando parte de la realidad local y nacional, como los temas medioambientales, derechos humanos, la critica religiosa, capacitación y formación política, el desarrollo de propuestas diversas sobre los cambios que debían realizarse en Bolivia y la región, como las temáticas especializadas en materia socio económica y otras políticas para el desarrollo desde la óptica de la base social boliviana como fue la titánica tarea por concientizar respecto la condonación de la deuda externa, la lucha contra el ALCA, el Tratado de Libre Comercio, etc. De este gigantesco y ordenado ejercicio salieron diversidad de dirigentes sindicales, políticos jóvenes, profesionales y laicos destacados. Esta escuela de formación, era, digamos análoga a lo que hacían las otrora escuelas de formación política del sindicalismo minero y posteriormente campesina, paralelas a las que cumplían algunos partidos políticos como el MNR, el POR, el PCB, PS1 y muchas vertientes de la izquierda como el MIR y sus desgajados ahijados el MIR Masas y MBL, pero, que tenían esta lógica de discusión y tratamiento de la realidad boliviana en la formación de sus cuadros partidarios de fundamento ideológico y casi nada más; mientras la ADN, UCS, CONDEPA y otras que han circulado en la política boliviana desde el 70 para este lado, nunca establecieron una escuela de liderazgos o de formación política, en estos los cuadros emergían del padrinazgo o el dedazo. Del MNR hacia el centro y a la izquierda generaron escenarios de tratamiento y debates político ideológicos y/o programáticos, en contraposición del componente Social que estos referentes de la Iglesia afincaban su participación en la materia de formación y capacitación, en términos de ningún posicionamiento político o ideológico funcional a cualquiera de estos matices generalmente en función de gobierno, sino, al contrario a una lectura crítica de la realidad boliviana, en el despertar de los grados de compromiso social hacia la sociedad y los más desposeídos, sin tomar partido por ningún color o ideología, funcional al poder inmediatista.

Como Mauricio Bacardit llegaron otros jesuitas que tuvieron una gran influencia política y social en Bolivia, como José Gramunt de Moragas, José Prats, Josep Barnadas, Luis Espinal, Pedro Negre, Luis Alegre y Federico Aguiló, entre muchos otros, quienes participaron activamente en la conformación de Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL), una institución promotora del diálogo entre marxistas y cristianos, y la Comisión de Justicia y Paz, pionera en la defensa de los derechos humanos, como parte de ese compromiso por lo social que fue la línea que trazaron con sus acciones, inolvidables. Otros jesuitas se unieron a esta labor como es el caso de Xavier Albó, Luís Espinal, Eduardo Pérez Iribarne. Pero no solo ellos, los jesuitas, sino también oblatos como el caso emblemático por su labor: Gregorio Iriarte OMI (Misionero Oblato de María Inmaculada), quien estuvo entre los sacerdotes y activistas sociales, organizando la famosa huelga de hambre de las mujeres, que derrotaron la dictadura de Banzer. En su casa acogió a muchos políticos y él acompañó, desde su simplicidad, a Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Lucho Espinal, a Julio Tumiri, por ejemplo, quienes fueron amigos y compañeros del cambio y la lucha por una democracia, en plena dictadura. La personalidad de Gregorio Iriarte estuvo marcada por ese profundo espíritu de contemplación de la realidad, como había vivido una realidad muy particular en su país, España. El entendía que era necesario experimentar una contemplación activa. Quería decir, que te dejes interpelar por los hechos cotidianos, que te dejes provocar por las propuestas de cambio, que te dejes inducir a la acción y al cambio. Parecía un benedictino, profundamente contemplativo, porque oraba y trabajaba arduamente: pasaba horas en la capilla, la computadora y en conferencias, clases y coloquios. Así fue su rutina, ese era su apostolado. Escribió una treintena de libros de los cuales el más famoso es “Análisis Crítico de la Realidad”, cuyas ediciones actualizadas cada año, son una pieza invaluable para la formación social, económica y política, que ha quedado impregnada en la mente de miles de jóvenes lectores ávidos de ese despertar de la conciencia y del alma a la realidad cotidiana. Salvo los poemarios de Luis Espinal, este material forma parte de una producción de alto grado profesoral en su estructura pedagógica, para el no iniciado y muy útil para quien tiene base de formación social, política y económica estrictamente académica, pues, sus contenidos abarcan más allá de lo que podía esperarse de un documento “popular”.

No se puede dejar de lado en ese contexto, de otros apostolados que han dignificado su trabajo en lo social como el caso de la entrañable compañera Marta Orsini Puente, fallecida en 2013, una laica consagrada e impulsora de la educación y de la comunicación popular en Bolivia, autora de varios libros sobre temas educativos. Marta Orsini nació en Sucre, colaboró durante muchos años, en la producción bibliográfica de Gregorio Iriarte, fue fundadora del CAEP, Centro de Apoyo a la Educación Popular en el centro minero de Huanuni cuyas actividades educativas marcaron el paso de muchísimos estudiantes jóvenes mineros y campesinos del altiplano. Tampoco olvidar a otra “hermana” laica infatigable por su trabajo comprometido en la formación de una generación de jóvenes mineros como es el caso de la Hna. María del Pino León, quien heredó la titánica tarea dejada por Marta Orsini para dirigir aquel hogar educativo como es hasta hoy el CAEP.

Sin duda, no se podría olvidar a la Hna. Carolina Ortega nacida en Nuevo México, EE.UU. pertenecía a la comunidad religiosa de Nuestra Señora de la Victoria en la Casa Madre de Hungtinton, Indiana. En 1968 llega a Bolivia como misionera. Desde entonces se queda a trabajar en Oruro. Mujer de amplia visión y espíritu de lucha, al ver las grandes necesidades de la juventud orureña y de los universitarios, organiza la biblioteca CESU (Centro de Estudiantes de Secundaria–Universitaria), que al presente sigue funcionando. Tampoco descuidó la tarea encomendada a su labor como religiosa; impartió clases de crecimiento espiritual en la parroquia San Pío X. Conociendo de cerca la injusticia y el sufrimiento del pueblo boliviano, bajo el gobierno de facto del Cnl. Hugo Banzer, participa de la organización de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Oruro, junto a otros religiosos, dirigentes sindicales y universitarios, en el año 1978, dos años después de que fuera fundada a nivel nacional. Desde un principio tomó parte de las decisiones que atañen a la protección de los presos y perseguidos por los gobiernos de turno. Fue varias veces Presidenta del Comité Ejecutivo Departamental de la APDHO en cuyas gestiones no escatimó esfuerzos ni riesgos en la lucha social. Por la labor en favor de la defensa y respeto de los Derechos Humanos, se la nombró Presidenta Vitalicia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hasta su muerte acaecida en el 2006. El saludo de adiós de la Hna. Carolina, al final de las reuniones y conversaciones entre los miembros de la APDHO, en seminarios o talleres de los que participaba, aún queda fresca en la memoria su saludo de despedida: “Nos vemos en la lucha”.

Que tienen en común estas personalidades -y muchas otras más- que han dejado huella indeleble en la sociedad boliviana y especialmente en las generaciones que recibieron y compartieron sus señales para abordar la realidad social, económica y política, -que propugnaba un cambio-, y, que además estaban por así decirlo consubstanciadas y comprometidas con un país que no era el de ellos, pero que lo adoptaron hasta dejar su vida en él. Bolivia es un país esencialmente cristiano en el que no todos están satisfechos con la sola participación en el culto. Muchos se comprometen con el cambio social y hacen posibles los cambios históricos. Son esos los cristianos que dieron vida a la Teología de la Liberación. Numerosos de los políticos y activistas de la década de los 70´, 80´y 90´, sin duda que tuvieron relación con este fuerte espacio de encuentro reflexivo, de discusión, y también de desencuentros cuando no faltaron quienes se apartaron del contexto profundo que marcaban esta labor; muchos participaron de las instituciones creadas por ellos en materia de comunicación por ejemplo la Red ACLO, FIDES, IRFA y Radio Santa Cruz, CIPCA, UNITAS, o los grandes proyectos educativos como los colegios San Calixto y San Ignacio de La Paz, Sagrado Corazón de Sucre, Juan XXIII de Cochabamba o la red de escuelas y colegios de Fe y Alegría o de instituciones sociales como el Centro de Investigación y Servicio Popular (CISEP) en Oruro, la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), La Fundación Arakuarenda, la obra Arakuarenda en Charágua, el IAI, Instituto de Aprendizaje Industrial en Oruro, entre otras, y un centenar de proyectos que hasta hoy perviven y del cual se nutren miles de jóvenes, ya no exclusivamente mineros o campesinos, sino urbanos –por así decirlo-; además qué, muchísimos lideres políticos, jóvenes en los periodos de las dictaduras, recibieron cobijo y protección en momentos de terrible y sañuda persecución hasta que muchos ofrendaron sus vidas como Marcelo Quiroga Santa Cruz y Luis Espinal, mientras otros dirigentes como Juan de la Cruz Villa, Filemón Escobar, Oscar Eid Franco, Gloria Ardaya, Hans Moeller, por dar un ejemplo, desarrollaron tareas de compromiso en la dimensión de ese apostolado político e ideológico que han marcado sus vidas y las del pueblo boliviano, en muchos de los casos aferrados a una determinada militancia política partidaria y, en otros casos dedicados a la producción intelectual, lo académico y comunicacional, sin perder de vista que tuvieron en su momento correspondencia con aquella plataforma de formación en apego a los destellos de lo religioso y de la razón ideológica que han dejado ejemplos que muchos políticos de la actualidad debieran por moral y ética, leer y hacer aprehensión de los dictámenes que produjeron aquella pléyade de religiosos y laicos, que han dado luces complementarias a las propias de aquellas generaciones, apoyadas por la ferviente acción provenientes de lo que fue la aplicación de la Teología de la Liberación, que exigía compromiso, mística y a veces sacrificios, tal como aconteció con Hélder Cámara, Carlos Múgica, Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, Oscar Romero, Juan José Gerardi y una legión de más de cuatrocientos “curas” comprometidos, muchos de ellos asesinados, que hicieron su obra desde México hasta La Patagonia.