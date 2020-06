Cívicos de Tarija continúan a la espera de la homologación del laboratorio de Covid-19

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Junio-06-06-2020)

El director del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, informó que hasta la fecha los representantes del Gobierno Nacional, no dieron respuesta a la solicitud sobre la homologación del laboratorio de Covid-19.

Asimismo, Ávila manifestó que el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, no cumplió con lo acordado, sobre realizar la inspección y certificación que avalué que el laboratorio de Tarija, es apto para realizar las pruebas de Covid-19.

Finalmente, el director dijo que ya pasaron dos semanas desde que el Comité Cívico y el sector de la construcción, llegó al acuerdo con Zamora, tras haberse levantado la huelga de hambre que exigía garantías de salud.

“Que garantías tenemos de que en Tarija existen 44 casos confirmados de coronavirus, si es que no tenemos la certeza de que este laboratorio da resultados efectivos. El Gobierno Nacional no está cumpliendo con lo acordado, en estos días tan críticos que están aumentando los casos”, dijo Ávila. (eP)