Hoteleros de Tarija se declaran en crisis y anuncian despidos

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Junio-06-06-2020)

La Cámara Hotelera de Tarija, se declaró en emergencia por la pandemia del Covid-19 y anunció que algunas empresas tendrán que despedir a sus trabajadores, ya que no cuentan con los recursos para poder pagarles el salario.

El presidente de la Cámara Hotelera de Tarija, Daniel Beccar, informó que su sector se siente frustrado al ver que el Gobierno Nacional gasta los recursos económicos para la creación de bonos y no ayuda a las empresas para reactivar la economía en el departamento.

Asimismo, Beccar manifestó que las entidades bancarias no están realizando los prestamos a las empresas dedicadas al hotelería y a los gimnasios.

Finalmente, el presidente dijo que son 66 empresas dedicadas a dicho rubro, que serían las afectadas en el departamento, ya que no cuentan con la liquides para poder afrontar la pandemia y por lo tanto no se descartaría que algunas cierren definitivamente.

“ El Gobierno Nacional gasta los recursos económicos en bonos disfrazados de solidaridad para la población, cuando lo que realmente tendría que hacer, es inyectar efectivo a las empresas para reactivar la económica “, dijo Beccar.(eP)