Comunarios de San Andrés exigen obras

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 05 de Junio de 2020) En la comunidad de San Andrés existen una serie de necesidades, una de ellas es mejorar sus caminos, ya que gran parte de la avenida principal presenta baches de consideración.

El corregidor de la comunidad de San Andrés, Ricardo Gareca, refirió que existen bastantes necesidades en el lugar y que las mismas no son atendidas por las autoridades, pese a ser elementales en esta época de pandemia.

«No tenemos servicio básicos y tampoco buenos caminos, estamos olvidados por las autoridades, siempre que buscamos un acercamiento no tienen tiempo para nosotros e incluso no nos responden», dijo Gareca.

Por otro lado, fue enfático al referir que se vieron afectados en la época de lluvia, ya que las aguas arrasaron con su producción y algunos trabajamos que los comunarios estaban llevando adelante, pero cuando buscaron ayuda, no se las dieron.

«Lo que necesitamos es que ahora las autoridades de la Alcaldía de Cercado y Gobernación se pongan la mano al corazón y trabajen de manera coordinada, porque lamentablemente los que sufrimos somos nosotros», finalizó el corregidor.(eP)