El príncipe Carlos habla de su experiencia tras recuperarse del coronavirus

FUENTE:LA VANGUARDIA

El príncipe Carlos parece haberse recuperado por completo de la corona inesperada que le enfermó a sus 71 años. El heredero al trono británico ha hablado sobre los “leves” síntomas que padeció al contagiarse de la Covid-19 el pasado mes de marzo y ha expuesto un alegato ecologista que dice se debe asimilar tras la pandemia.

Vía conexión de vídeo desde su casa aledaña en los terrenos de Balmoral, el príncipe ha participado en una entrevista para la serie After The Pandemic: Our New World de Sky News, que se emitirá esta noche en Reino Unido y cuyas declaraciones ya recogen varios medios británicos. “Tuve suerte en mi caso y salí de eso bastante a la ligera. Pero lo he tenido y puedo entender lo que otras personas han pasado”, ha contado. Su autoaislamiento duró siete días de acuerdo con las pautas médicas y gubernamentales en Reino Unido.

Lo lamenta por las personas que han perdido a sus seres queridos y no han podido estar con ellos, para él eso es lo peor del virus, pero para evitar que esto suceda a más personas está “decidido a encontrar una salida”. “La gente ha comenzado a darse cuenta de que tenemos que volver a poner la naturaleza en el centro de todo lo que hacemos y ponerla en el centro de nuestra economía”, ha dicho Carlos.

Antes de ser contagiado. El príncipe Carlos saluda con un Namaste, la alternativa al apretón de manos para protegerse del Coronavirus. (Yui Mok / GTRES)

El príncipe de Gales cree que si no se toma conciencia de esta pandemia, puede haber más por venir en el futuro, comentando: “Cuanto más erosionamos el mundo natural, más destruimos la biodiversidad, más nos exponemos a esto tipo de peligro”. Para él otros desastres como el SARS o el Ébola están directamente relacionados con la pérdida de biodiversidad.

Establece un paralelismo entre la tierra y un paciente para evidenciar que hay que empezar a trabajar en esto lo antes posible. “Son solo las catástrofes las que concentran la mente, lo que significa que, por una vez, podría haber un verdadero ímpetu para abordar todas estas cosas que se han llevado a un lado porque alguien dijo alguna vez que no eran relevantes”.