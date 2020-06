Cómo cortejar en tiempos de distanciamiento social

FUENTE: LA VANGUARDIA

Hola, he estado dos meses confinado solo, pues vivo con mi gato pero no tengo pareja. Hace un par de años que me separé y, después de pasar el dolor, creo que estoy preparado para volver a conocer a alguien, pero justamente ha empezado a pasar todo esto y estoy un poco perdido. No sé si debo esperar, pero en verdad no me apetece, tengo ganas de conocer a alguien. Pero, en estos momentos de reclusión y distanciamiento social, ¿Cómo lo hago? Espero que me pueda dar algunas pautas. Se lo agradezco.

Algunas personas opinan que es un gran momento para conocer a gente nueva online porque no hay mucho mejor que hacer desde casa (oatawa / Getty Images/iStockphoto)

Desde que hemos vivido confinados e impera el distanciamiento social el mundo entero ha cambiado y, ¡cómo no! también el mundo del ligue y de las citas. Durante este período he visto dos grupos de solteros: aquellos que deciden alejarse de las relaciones y centrarse en sí mismos, eliminando la ilusión o posibilidad de conocer a alguien, y aquellos otros que opinan que es un gran momento para conocer a alguien, que no había nada mejor que hacer durante el tiempo de encierro o ahora que todavía no se tienen la agenda llena de rutinas.

Por supuesto ambas opciones son validas y correctas. Lo más importante, lo primero, es hacer aquello que sientes sin imponerte nada. Si tienes ganas de esperar y aprovechar este tiempo para conocerte mejor perfecto, pero si tienes deseos de conectar con alguien, perfecto también.

Nuevos tiempos

Con el confinamiento y el distanciamiento social todo ha cambiado, incluido el mundo del ligue y las citas

Pero no debemos olvidar que la idea que teníamos hasta ahora de las citas y los encuentros está cambiando por completo. Para empezar, la mejor vía para poder conocer a alguien es una app de citas o el mundo online en general. Prácticamente no hay la posibilidad de parar a alguien por la calle, de presentarte a alguien en una discoteca, de intercambiar algo más que miradas en un bar, etcétera. Por tanto, debemos concienciarnos que la búsqueda de citas deberá hacerse a través de un perfil y de una pantalla.

Así que, una vez tengamos claro este punto, el siguiente será aceptar que la interacción ocurrirá a través de una cámara o por escrito, que según donde resida la persona aún no tendremos la oportunidad de tomar un café o dar un paseo para realmente comprobar que encajamos y nos gusta esa persona.

Citas a distancia

Para conocer a alguien hemos de aceptar que la interacción ocurrirá por escrito o a través de la cámara

A través de una cámara parece que la relación no sea demasiado natural, pero algo que ha provocado el confinamiento de los últimos meses es que se han normalizando esas vías de contacto. Cada vez hay más personas que se están acostumbrando a tener encuentros online y a naturalizar las videollamadas.

Siempre es mejor pasar a la videollamada que quedarnos con los mensajes, ya que la videollamada nos permite ver una parte no verbal muy importante en la atracción y el feeling. Si sólo nos escribimos o nos mandamos mensajes de audio faltará mucha información a la hora de saber si alguien nos gusta, si los gestos nos acercan o nos alejan de lo que sentimos por esa persona.

La videollamada facilita mucha más información de la otra persona que los mensajes, vemos sus gestos, sus reacciones… (m-gucci / Getty Images/iStockphoto)

Verlo es una parte fundamental para poder decir si alguien te gusta o no. Pero, por supuesto, habrá un aspecto básico que no podremos descubrir hasta el momento del cara a cara: el olor. Y la parte de las feromonas, del olor que desprende la otra persona, puede ser un factor fundamental para el sí final.

Debido a ello, debemos tener en mente que quizás en el cara a cara esa persona luego no nos gusta, no nos motiva o, quizá, pasa todo lo contrario y nos acaba enamorando. A lo que me refiero es que hay que vigilar mucho las expectativas y la inversión de energía y tiempo que hacemos en estas nuevas relaciones. Es bueno ponerle ganas, ilusión, pero siempre con prudencia y sabiendo que puede ir bien pero también puede que finalmente sea un no.

Prudencia

Ver al otro es fundamental para decir si te gusta, pero también lo son las feromonas, y esas no llegan por pantalla

Toda situación tiene su parte positiva y la no tan positiva, en este caso la mayoría de las personas tienen más tiempo libre porque no han recuperado todas sus rutinas, así que a través del mundo online es más fácil quedar y conectarse. Y, por ende, quizás podemos profundizar en conocer a esa persona de un modo que si no estuviéramos alejados no haríamos. En vez de priorizar la parte de contacto, sexualidad, ocio, etcétera, quizás valoramos más cómo nos sentimos, cómo es esa persona, qué conexión está surgiendo, etcétera.

También es importante tener imaginación y no quedarse estancado en las conversaciones de qué haces, cuéntame qué tal tu día o de siempre llamarse echado en el sofá o en la cama. Quizás podemos planear una cena romántica, una noche de bailes, una película juntos, un café por la tarde… Es básico generar sensaciones diferentes, poder ver al otro en situaciones distintas, saber cómo se comporta y se adapta a ello para conocer un punto más. Además, esas situaciones nos irán diciendo qué surge, qué se genera, y si vale la pena dedicarle esa energía.

Con imaginación, y gracias a la tecnología, se pueden compartir actividades a distancia, como una cena romántica (visualspace / Getty Images)

Por tanto, esta desescalada del confinamiento nos la debemos tomar como una etapa más en nuestras vidas, una nueva manera de entender el mundo y no sólo como un trámite temporal que hay que superar (parece que esto del distanciamiento social va para largo).

Y si estamos solteros y con ganas de conocer a alguien, quizás es el momento de abrirnos a nuevas opciones y maneras de entender la idea de conocer a alguien y ligar. Las pantallas también nos pueden mostrar el interior del otro y generar complicidad y conexión, así como acercarnos y presentarnos a aquella persona que estábamos deseando conocer.