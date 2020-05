Trabajadores municipales denuncian falta de equipo de bioseguridad

REDACCIÓN CENTRAL

(elPeriódico 22 de Mayo de 2020) El material de bioseguridad en época de pandemia es elemental, más aún para aquellos que están saliendo a desempeñar sus funciones con bastante normalidad, sin embargo, el sindicato de Obras Públicas del municipio, denunció que no les dotaron esto, por lo cual estarían exponiéndose a contagios.

«Los compañeros de asfalto y ornato están saliendo de emergencia a trabajar, ellos están en las jardineras, además, chóferes de equipo liviano y un grupo que se encuentra en bacheo», dijo el ejecutivo del sindicato de Obras Públicas del municipio, Walter Oropeza.

El dirigente, expresó que sus bases se encuentran preocupadas, porque no tienen las garantías para trabajar, pese a que la ley es clara y específica que no se debe exponer a aquellos obreros en época de pandemia.

«Es lamentable que no estén con la ropa de bioseguridad, yo estuve con ellos y vi que en realidad no dan importancia por parte del municipio, para que ellos estén seguros», dijo Oropeza.

En una entrevista con el secretario de Obras Públicas de la Alcaldía municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, Rodrigo Ichazu, informó que se conformó comisiones de emergencia, para que puedan desempeñar sus funciones, argumentando que sí cuentan con los elementos básicos de seguridad.

Ichazu, dejo en claro que existen tareas que no se pueden dejar de realizarlas, por lo que mediante las recomendaciones que se llevó adelante, se procedió a continuar con las labores para las cuales fueron contratados.(eP)

apunte

Preocupación

Uno de los sectores que no dejó de trabajar durante toda la cuarentena son los funcionarios de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (Emat), quiénes son los responsables de recoger los residuos que genera la población.

En una anterior oportunidad, la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, le pidió al Alcalde precautelar la seguridad de este sector, quienes están en constante exposición y podría generarse un daño a sus familias en caso de que se contagien con el virus.