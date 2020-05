Gobernación reporta focos de calor en Cercado

REDACCIÓN CENTRAL

(elPeriódico 22 de Mayo de 2020) El director de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Tarija, Ember Montellanos, lamentó que pese a encontrarnos en época de cuarentena, todavía la población continúa llevando adelante la quema de pastizales, sin tomar en cuenta que podría detonar en un incendio de gran magnitud.

«Yo voy a ser bien sincero, no tengo personal en este momento, para desplegar en caso de que se genere un incendio, es por ello que necesito que la población sea consciente y no exponga a su familia ni al medio ambiente a una situación así», dijo Montellanos.

Por otro lado, mencionó que hace semanas, registraron un incidente en el área rural de San Lorenzo, donde los bomberos tuvieron que trasladarse hasta este lugar para sofocar las llamas, mismo que pudo ser controlado gracias a la actuación oportuna.

«Estamos viendo que hay varios focos de calor en la ciudad de Tarija, eso quiere decir que la población al estar en su hogar lleva adelante la limpieza, pero también quema lo que no le sirve y si no tomamos en cuenta las condiciones climáticas podría convertirse en un peligro para la zona», puntualizó el director.

Para finalizar, recomendó que en caso de llevar adelante cualquier quema de elementos o pastizales, comuniquen a sus vecinos para que estén atentos en caso de ocurrir algún accidente.(eP)