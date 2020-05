Denuncian que Paz no rinde cuentas de los recursos que se maneja

REDACCIÓN CENTRAL

(elPeriódico 22 de Mayo de 2020) A raíz de la pandemia por el coronavirus, el Concejo municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, le dio la libertad al alcalde Rodrigo Paz, para que realice las modificaciones presupuestarias en diferentes partidas, con la finalidad de trabajar en beneficio de la población. Sin embargo, el concejal Valmore Donoso, asegura que pese al compromiso de rendir cuentas quincenalmente no se está cumpliendo.

«Desde el Concejo hemos elaborado la Ley 3232, donde le damos la libertad al Ejecutivo para afrontar la crisis del coronavirus, en la que le dijimos que cada 15 días se realizará una rendición de cuentas, pero tengo que lamentar que sólo dio un informe y hace una semana nos hace llegar una nota diciendo que no tenía los mecanismos para presentarse», dijo Donoso.

En una entrevista en El Noticiero de Canal 15, el concejal tarijeño mostró su desazón por las actitudes asumidas por el burgomaestre. Aquí algunas de las preguntas y respuestas en este espacio televiso.

¿Estas leyes son una especie de cheques en blanco que da lugar a que reciban respuestas como la que manifiesta?

“El espíritu de la ley era brindar alternativas rápidas por la cuarentena , lo que queríamos es agilizar, porque se vienen tiempos difíciles. Ellos dicen que están enmarcados en decretos nacionales, pero nosotros entendemos que no se está trabajando, no estamos dando cheques en blanco sin rendir cuentas”.

¿El Alcalde no quiere rendir cuentas del dinero que está usando en esta emergencia sanitaria?

“Prácticamente con la nota que nos han enviado están diciendo que esperemos que pase la pandemia para responder a las peticiones de informe, pero en algún momento tendremos que accionar.

¿Cómo califica la actitud del Alcalde, transparente o nada transparente?

“Quisiéramos pensar que es una torpeza del círculo del Alcalde, que le hacen mandar esta nota, pero él tiene la obligación de rendir cuentas.

Apunte

El concejal Valmore Donoso, también hizo énfasis al referir que el fin del bus solidario no es como la Alcaldía lo está planteando, ya que no están llegando a la cantidad de beneficiarios que mencionaron a un principio y que la cantidad de recursos económicos es mínima a la necesidad de la población vulnerable.

Desde la Alcaldía municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, aseguran que continuarán con la entrega de los productos alimenticios, en beneficio de los barrios más alejados.