Fejuve Cercado: El internet se convirtió en un servicio básico en este periodo de cuarentena

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Mayo-19-05-2020)

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cercado, pidió a las autoridades nacionales, que se condone o se haga una rebaja considerable a los servicios de telecomunicaciones, como el internet, tv cable y telefonía móvil, mientras dure el periodo de cuarentena.

El secretario de Coordinación de la Fejuve de Cercado, Edwin Arana, informó que al ver que existen muchos reclamos y que no hay ningún tipo de ayuda por parte de las empresas de telecomunicaciones, para reducir la facturación de sus servicios, se está tratando de comunicar con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), para poder analizar esta situación.

Asimismo, Arana manifestó que las universidades en el departamento de Tarija, comenzaron a implementar las clases virtuales para no perjudicar a los estudiantes y que este moderno mecanismo de enseñanza, con el transcurrir de los días afectará la económica de los jóvenes, ya que no todos cuentan con los recursos para poder pagar el servicio de internet o cargar diariamente crédito a su teléfono celular.

Finalmente, el secretario dijo que se presentó una carta a las autoridades departamentales, al Ministerio de Trabajo e incluso a la presidente Jeanine Añez, para que se pueda dar solución a esta problemática, que esta afectando a la económica de la población.

“El internet y los demás servicios de telecomunicaciones, se convirtieron en servicios básicos en este periodo de cuarentena. Las empresas tienen que ponerse la mano al pecho para ayudar a la población, como los hicieron otras empresas como Setar y Cosaalt” dijo Arana. (eP)

El apunte

Empresas de internet y telefonía no cortarán servicio por falta de pago

Las empresas que proveen internet y telefonía, se comprometieron, mediante un comunicado, a no cortar sus servicios mientras dure el periodo de Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19 en Bolivia, además, aseguraron que tienen la capacidad de mantener el servicio de internet pese a la saturación.

Estas compañías también consideran que el servicio móvil es el más importante, ya que el 90% de los usuarios de internet lo hacen mediante sus teléfonos, por lo que la telefonía móvil fue incluida por la normativa entre las prestaciones esenciales que no pueden cortarse por moras en el pago.