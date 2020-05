Coronavirus. Salidas a escondidas: contra las reglas, se reúnen a comer con amigos y familiares

Muchos admiten haberse juntado a compartir asado o pizza en jardines y terrazas; creen que no es riesgoso y que les hizo bien distenderse; advertencia de los infectólogos.

«Número par. Nos toca a nosotros. Nuestra primera salida después de un siglo de 50 días», escribió Macarena en Instagram, con la foto de ella y sus dos hijos, Octavio y Feli, de 10 y 12 años, con barbijos de animales, a punto de salir a un mediodía de pleno sol. Pero la verdad, confesó Macarena, es que esa no fue la salida. «Antes de salir, nos llamaron unos amigos y nos invitaron a comer un asado a la noche. Nos miramos con mi marido y dijimos, ¿por qué no? Y abortamos la caminata. Unas horas después, nos subimos todos al auto. Nos sentíamos como que íbamos a robar un banco, con nuestros tapabocas. Y nos fuimos a comer unas ribs a la terraza de su casa», confesó. «A Octavio no le gustaba mucho lo que estábamos haciendo, pero a los cinco minutos de ver a sus amigas se olvidó de todo. Por un rato, nos olvidamos de que estábamos en cuarentena y la pasamos bien», cuenta la mamá, que tiene 43 años y es editora.

No fueron los únicos. Durante el último fin de semana, muchos más rompieron la cuarentena con asados clandestinos y encuentros a puertas cerradas, con el argumento -cuestionado por los infectólogos- de que eso era menos peligroso que salir a la calle con sus hijos. Desde que empezó el aislamiento obligatorio, unas 21.012 personas fueron denunciadas por sus vecinos a la línea 147 por violar la cuarentena. Este fin de semana, se recibieron otras 750 llamadas. Además, se reportaron 164 reuniones y fiestas en domicilios, según datos del gobierno porteño.

Nadie lo dice en público. Todos guardan la cofradía, y casi todos dicen conocer a un amigo de un amigo que este fin de semana hizo algo parecido. Las microsalidas son cada vez más frecuentes a medida que avanzan los días. La curva de los contagios se aplanó, pero no así las ganas de ver a los seres queridos. Y hay quienes creen que es válido hacer una evaluación costo-beneficio sobre qué pesa más: la salud emocional de la familia o el ambiente impoluto donde no exista riesgo de contagio.

«Era algo que podía ocurrir. No creo que haya sido una situación generalizada, pero hay gente que todavía no comprende los riesgos que implica este tipo de transgresiones en la transmisión de Covid-19 -dice el médico infectólogo Pablo Bonvehí, miembro del comité de expertos que asesora al Gobierno-. Hay un aumento en los casos, no solo en asentamientos y geriátricos. Al haber más gente en la calle es esperable que aumenten los casos en la población general. En la medida en que la gente cumpla el aislamiento, vamos a poder contenerlo mejor. Hay que ser conscientes de eso. Cuando hay reuniones de gente en espacios cerrados y no se respeta el distanciamiento social por varias horas es cuando más fácil se transmite el virus».