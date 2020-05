Alfredo Arnez Suárez, Marcelino Vía, y Agustín Míguez los niños combatientes en la guerra del Chaco

Alfredo Arnez Suárez fue un niño nacido el 15 de septiembre de 1919, ingresó en combate junto a su hermano materno de nombre Roberto Reynoso en septiembre de 1932 y tan solo contaba con escasos 12 años. En un homenaje realizado en Julio de 2016 en su honor, su hijo el doctor Alfredo Arnez Pérez, señalaba: “No podía ni disparar el fusil Máuser, cuyo gatillo es bastante duro”.

Sus jefes, al descubrir su edad, ordenaron su repliegue y lo enviaron a vivir con una familia benefactora en Villamontes, de donde escapó, con ayuda de algún soldado, para reingresar a la contienda el 5 de noviembre de 1934, incorporándose al destacamento 260, en el que se encontraba su hermano Reynaldo, para luego pasar al regimiento Ingavi 4º de caballería.

Su hijo relató que de la contienda no volvió a salir hasta el nal de la guerra, a sus 15 años. Además, que inicialmente tuvo que hacer ejercicios para engrosar su dedo y así poder disparar su arma, pero nunca logró superar la estatura de 1.60 metros, razón por la que sus compañeros le dieron el apodo de “El niño combatiente”. Se destacó por su valentía, explica su hijo, pues a sus 13 años desarticuló 2 bombas, en momentos en que cuatro soldados paraguayos colocaban estos explosivos en el campamento boliviano y los tomó como prisioneros, salvando así la vida de 57 soldados del regimiento Ingavi, entre los que se encontraban los comandantes y 17 oficiales, proeza por la que lo ascendieron a Dragoneante.

La segunda condecoración la obtuvo durante la batalle de Parapetí, junto a cuatro combatientes, ingresó en el campamento paraguayo para lograr sustraer todo su armamento y no contento con ello retornaron al reducto boliviano con 30 prisioneros. Este niño héroe participó en varias batallas, de las cuales las más importantes son: Kilometro 15, Kilometro 40, Santa Fe, Retoma de Charangas, acciones de Parapetí, y Cañada Strongest.

Finalmente fue desmovilizado como Benemérito de La Patria, en agosto de 1935, con la desmovilización de las tropas, contaba escasamente con 15 años de edad. Su hijo Alfredo Arnez recuerda que murió debido a una negligencia médica, cuando lo operaron de vesícula en el hospital Obrero de La Paz, en junio de 1985, a sus 65 años de edad. El otro niño héroe fue Marcelino Vía, aunque existe escasa información se sabe que nació en Oruro y salió de esta ciudad con destino al frente, contaba solamente con 10 años de edad.

El historiador orureño Henry Ríos señala: «Se conocía como la participación de la Guerra del Chaco, de las personas menores hasta el momento, los que participaron en el Batallón Tres Pasos al Frente, que eran cadetes del Colegio Militar de La Paz, entre 15 o 14 años que fueron al frente en la Guerra del Chaco, considerados hasta el momento como los menores en esta contienda, no se conocía de la existencia de Marcelino Vía y de otro niño de apellido Rada, sin embargo, guran en documentos de la época” El descubrimiento se realizado mediante referencia en una publicación del periódico La Mañana, donde se evidencia que existieron niños que no superaban los 10 años, y partieron al frente en el Chaco. La obra póstuma del joven orureño Luis Llosa Berktrich en su artículo «Los Niños en la Guerra del Chaco» también da cuenta del arrojo y valentía del niño orureño Marcelino Vía.

Agustín Míguez ingresó a la guerra del Chaco con sólo 13 años de edad. De actuación decidida y valiente, ascendió a cabo. Su historia sirve de ejemplo a todas las generaciones por su civismo y amor a la patria. Impresionante relato de un niño nacido para la gloria. Un rostro infantil que reflejaba el entusiasmo de la batalla. Un cuerpecito delgado y unos ojos ingenuos que brillan, como si el resplandor de los relámpagos de la trinchera, encendiera en su espíritu un misterioso coraje. Agustín Míguez Torrico, pequeño en edad y estatura, fabricaba sus rifles con la fantasía de palos y ruidosos disparos de boca. -¡Pam, pam, pam! ¡Mueran los vende patria!, expresaba en su inocencia infantil.

En su sangre llevaba la herencia de su padre; el indomable Juan Míguez, brillante constructor de las famosas guitarras «Míguez» y mentado luchador republicano. Corrían los días de 1928 y al conocer, por un tío, sobre el ataque paraguayo al fortín Vanguardia, el pequeño reaccionó furioso y preguntó cómo llegar a ese lugar. Desde entonces pretendía estar en el Chaco, pero era muy niño. Sin embargo, la oportunidad llegó años más tarde. Cuando el ataque a fortín Chuquisaca, Agustín Míguez ya tenía 13 años de edad. Y 13 años para un hombrecito de su temple, son ya un argumento indiscutible. Nada le detendría ahora.

Pero vio con los ojos arrasados de lágrimas partir una mañana, lo más florido de la juventud boliviana. Entre ellos, sus hermanos Félix y Juan que fueron incorporados al 14 de Infantería. Agustín los siguió hasta los aledaños de la campiña y los vio perderse entre hurras y gritos de defender a la patria. La oposición de su madre, Rosa Torrico, fue tenaz. Si no me deja marchar usted madre, me perderé, le dijo.

Finalmente, Agustín parte hacia Charagua. Allí los jefes militares quedan sorprendidos por el arrojo y audacia del pequeño. Sin embargo, se oponen a su incorporación. Admiran la decisión, pero no pueden permitir que un niño concurra a las trincheras. Por ello lo apartan para restituirlo a su casa. Él se perdió y el 19 de julio, eludiendo el control, se incorporó en el glorioso 14 de Infantería. Empezó una ruda jornada con rumbo a Tarija. Allí, el jefe del cuerpo volvió a apartarlo, pero Agustín es terco y volvió a burlar toda inspección logrando avanzar hasta Villa Montes.

Después de tanta penuria sufrida de la constante oposición y dificultad, fue separado por tercera vez del regimiento y de forma definitiva. Encolerizado, un militar le dijo » la batalla requiere de hombres, no de niños». Contempla desconsolado como parten los camiones repletos de soldados y vaga por las calles de Villa Montes: el 14 de infantería lo ha abandonado. Sin embargo, llegó «el día más feliz» de su vida: el 1 de agosto. Ese día persiguió a uno de los camiones que partía al Chaco y dispuesto a no ceder esta vez, se subió al vehículo sin mayor trámite ni orden. El carácter resuelto del niño convenció a los jefes que, al no poderlo retornar a casa, lo nombraron estafeta.

El 1 de enero partió en una nueva patrulla. Avanzaron dos kilómetros delante del fortín Corrales y allí cae muerto el coronel Sánchez. Desafiando a las balas, Agustín se adelantó cauteloso, tomó el revólver del militar y la documentación que portaba. Así impidió que el enemigo conozca secretos que habrían sido perjudiciales para nuestro ejército. Entre los oficiales y soldados, se reconoció la valentía del niño que fue designado telefonista. Su misión era peligrosa, puesto que debía informar sobre el curso de los combates y llevar el teléfono permanentemente. Durante la toma de Bolívar, grande fue el asombro de sus compañeros cuando lo vieron portando dos teléfonos en lugar de uno.

Y es que Agustín, además de cumplir con su deber, se dio tiempo para tomar prisionero ¡Un teléfono paraguayo! Definitivamente el niño Agustín fue un soldado y de los mejores. El 2 de octubre de 1932 y por orden del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, fue ascendido al grado de Cabo. Perteneció después al regimiento Colorados, Chorolque y al Castrillo. En marzo de 1933 fue evacuado del fortín Platanillos por una mordedura de víbora y hospitalizado. En medio de la solidaridad y luego de sanarse, retornó a la guerra.

Las acciones de guerra más importantes en las que participó Agustín fueron: «Platanillos», «Corrales», «Fernández», «Bolívar»,»Loa», «Picuiba», «Irindague», «Boyuibe», «Mandayapecua», «La Penca», «Camacho». Aún hasta nuestros días, quienes conocen la historia del niño Míguez, no comprenden el valor y el sacrificio, mostrados por un pequeño que abandonó sus juegos infantiles para constituirse en el soldado más joven de las trincheras bolivianas. Ni el ardiente clima, ni la hostil vegetación. Ni el hambre, la sed y menos el temor a los combates, doblegaron al soldado niño que cumplió 34 meses y 18 días de servicio activo. Su hermano Félix murió en la guerra. Sólo Juan fue desmovilizado con él. Pero falleció tiempo después. Luego se trasladó a Lima-Perú, donde residía su madre junto a Matilde, su hermana. La post guerra Agustín Míguez se casó con Isabel Dávila y tuvo 5 hijos: Nora, Dante, Rolando, Juan y Omar. Autodidacta y enamorado de los libros, radicó en Uyuni buen tiempo hasta que se trasladó a La Paz en la década del setenta. Sus últimos años los dedicó a servir a la ciudadanía como oficial de Registro Civil en la zona de Villa Adela. El Alto no quedó indiferente con el niño héroe y por ello la Alcaldía inmortalizó con su nombre, la calle 3 de la zona 12 de octubre. Posteriormente su natal Sucre, siguió el ejemplo con una hermosa avenida.