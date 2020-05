Coordinadora de la Red de Salud de Bermejo no renunciará a su cargo

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Mayo-16-05-2020)

La coordinadora de la Red de Salud de Bermejo, Ángela Inda, manifestó que no renunciará a su cargo, ya que cuenta con la capacidad y la experiencia para poder ocupar su puesto de trabajo.

Asimismo, Inda refirió que es médico cirujano de profesión y que es apta para ejercer un cargo, ya sea en la coordinación de salud o en un centro especializado para la atención de pacientes con Covid-19.

Finalmente, la coordinadora dijo que no sabe si la presión por su renuncia es política, solo invitó a las personas que la cuestionan a realizar la revisión de sus certificados y títulos, para poder corroborar si es competente para realizar sus funciones actuales.

“Yo tengo todos mis documentos que me habilitan a ocupar este cargo, vuelvo a remarcar que no voy a renunciar a mi cargo, voy a continuar trabajando como lo he venido haciendo desde que ha empezado esta crisis sanitaria” dijo Inda. (eP)