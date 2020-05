Retiran a comerciantes que vendían ropa en el mercado Campesino

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 15 de Mayo de 2020) La Guardia Municipal de la ciudad de Tarija y la provincia Cercado, llevó adelante un operativo de control en la zona del mercado Campesino, donde se pudo observar una gran cantidad de comerciantes de ropa, entre otros elementos que no están permitidos, pues la vigencia de la cuarentena continúa.

El comandante de la Guardia Municipal de la ciudad de Tarija y provincia y la Cercado, Mayor Aldo Vega, informó que el Decreto Supremo es claro, al establecer que ninguna tienda puede estar abierta, a menos que sean productos para abastecer a las familias.

«Las tiendas de ropa y celulares en el mercado Campesino, estaban atendiendo de manera normal, por lo que no está bien, ya que atentan contra la salud pública», dijo Vega.

Por otro lado, lamentó que la población no esté ayudando e incluso muchos de los funcionarios fueron agredidos por los comerciantes, quienes no entendían que está prohibida la comercialización de otros elementos que no sean productos de la canasta familiar.

«Varios funcionarios fueron insultados, por ello remitimos varias notificaciones, para que cuando pasé la cuarentena, regularicen su situación en la dirección que corresponde, en este caso Ingresos Municipales», dijo Vega.(eP)