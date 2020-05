Productores agrícolas manifestaron que no les dejan cargar combustible, ni tampoco vender sus productos

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Mayo-13-05-2020)

Los productores agrícolas de Morro Gacho, manifestaron que en los puestos de control de ingreso a la ciudad de Tarija, los policías no los están dejando ingresar con sus productos, porque no tienen la autorización de la Gobernación de Tarija.

El comunario, Eloy Narvaes Villafuerte, informó que su comunidad esta siendo afectada por el personal policial que realiza los controles vehiculares en las trancas, ya que varios camiones con productos agrícolas, no estarían ingresando a los centros de abastecimiento de la capital y que esto sería una pérdida económica para su sector.

Asimismo, Narvaes dijo que en las estaciones de combustible, están pidiendo la certificación para poder cargar gasolina o diésel a los productores agrícolas, los cuales necesitan movilizarse para vender los alimentos.

“ Vinimos a la Gobernación para que nos puedan dar el certificado o el permiso para poder circular, pero el personal que trabaja ahí, nos dijo que ellos no lo dan. Si ni el mismo funcionario de la institución no sabe donde podemos sacar el permiso, como podremos trabajar en este periodo de crisis” dijo el comunario (eP)