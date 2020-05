Padres de familia de colegios particulares pide reducción económica en las pensiones

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 13 de Mayo de 2020) A raíz de la pandemia por el coronavirus, se tuvo que optar por otras alternativas de educación, con el ánimo de no perjudicar a los estudiantes, por lo que ahora la formación académica se la desarrolla de manera virtual, sin embargo, los padres de familia de colegios particulares consideran que es momento de analizar la situación económica y ser solidarios.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares de Tarija, Óscar Farfán, solicita que se conforme una comisión especial que analice el costo de las pensiones, en función al servicio que contrataron al inicio de la gestión, ya que no es el mismo.

«Por muy buenas intenciones que se tenga, en las clases virtuales no se va alcanzar el mismo rendimiento. Además, que es momento de establecer un nuevo costo de la pensión, porque entendemos que los colegios no están llevando adelante costos operativos, por lo que solicitamos que sean solidarios», dijo Farfán.(eP)