La compañía anunció que pagará un colegio privado y gastos educativos a las tres hijas de la enfermera de Roboré fallecida por Covid-19, hasta que salgan bachilleres. Además de garantizar su educación, Nacional Seguros las protegerá con un seguro contra accidentes personales y otro en caso de diagnóstico de Covid-19.

El 12 de mayo se celebra a nivel internacional el Día de Enfermera; en Bolivia, la fecha fue instituida en 1961. La compañía Nacional Seguros, reconociendo la importancia del trabajo que desempeñan las enfermeras, quiso rendirles homenaje en este día anunciando su decisión de apadrinar a las tres hijas de Disneida V.S., natural de Roboré, quien fue la segunda enfermera fallecida por Covid-19 en nuestro país.

La protección de Nacional Seguros a las pequeñas hijas de 9, 10 y 11 años de esta heroína de la salud pública, consistirá, por una parte, en costear su educación en un establecimiento educativo privado de Roboré, donde residen, hasta su graduación como bachilleres. Y, por otro lado, en cubrir a cada una de ellas con un seguro contra accidentes personales y otro en caso de diagnóstico de Covid-19, informó Jorge Hugo Parada, Gerente General de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas.

“Somos conscientes de la gran importancia de la labor de las enfermeras en el área de la salud, que no siempre es percibida ni valorada como se debiera. Ahora, en esta coyuntura de pandemia mundial, ellas se encuentran en la primera línea de la lucha contra el Covid-19 y queremos rendir homenaje a su valentía y dedicación en la persona de las hijas de Disneida V.S., quien perdió la vida protegiendo a los bolivianos del coronavirus”, remarcó, por su parte, Álvaro Toledo, Gerente General de Nacional Seguros Vida y Salud.

Cobertura para las niñas

Según anunció Toledo, Nacional Seguros protegerá a las tres hijas de la enfermera Disneida V.S. con las siguientes coberturas:

-Educación: la compañía pagará mensualmente los gastos de educación de las tres niñas en una unidad educativa privada de la ciudad de Roboré, además de útiles escolares. Este beneficio se extenderá hasta que las tres menores salgan bachilleres. Hasta que se active regularmente el colegio, es decir, durante esta Emergencia Sanitaria, recibirán una canasta de alimentación mensual.

-Seguro de accidentes personales: recibirán una póliza que protege a cada una de las niñas, cubriendo sus gastos médicos en caso de accidentes.

-Seguro Covid Plus: ofrece cobertura a cada niña en caso de diagnóstico de Covid, más una renta diaria en caso de hospitalización y seguro de vida, protegiéndolas así durante la pandemia.

Finalmente, Jorge Hugo Parada, Gerente General de Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas, destacó que “el personal del área de enfermería realiza una ardua e incansable labor con jornadas interminables de acuerdo a los turnos correspondientes, donde corren fuertes riesgos de contagiarse de distintas enfermedades además de padecer el desgaste emocional que conlleva una actividad tan dura. Por eso, expresamos nuestro homenaje a todas y cada una de las enfermeras bolivianas en este su Día”.