Fedjuve da un plazo de 48 horas al Gobierno Nacional para que instale el laboratorio para el control de Covid-19 en Tarija

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Mayo-12-05-2020)

El secretario General de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Víctor Acero, presentó un manifiesto para hacer conocer que los representantes de los barrios, exponen la falta de atención de salud por parte de las autoridades en este periodo de emergencia sanitaria y da un plazo de 48 horas al Gobierno Nacional, para la instalación del laboratorio de pruebas de Covid-19.

Asimismo, Acero refirió que dicho documento es un análisis a la situación de crisis, ya que se puede evidenciar en el personal de salud, la falta de implementación de insumos de bioseguridad, como así también el manejo irresponsable de la información por parte del Servicio Departamental de Salud (SEDES).

Finalmente, el manifiesto indica que el representante Gobierno Nacional en el departamento de Tarija, Víctor Hugo Zamora, no estaría exigiendo al Estado la atención médica para poder controlar la proliferación del Covid-19.

“Damos un plazo de 48 horas al Gobierno Nacional, para que pueda instalar y entregar funcionando el laboratorio para pruebas de Covid-19. La gente se encuentra en una situación crítica porque no tiene trabajo y si no tenemos un control de estas pruebas, no sabremos en que situación se encuentra Tarija, ya que hasta la fecha la información es restringida” dijo Acero. (eP)