Industriales reiteran necesidad de convocar a Cumbre Nacional para salvar aparato productivo

PABLO ZENTENO//BOLINFO

El sector industrial, representado a nivel nacional por la Cámara Nacional de Industria, CNI, y a nivel departamental por la Cámara de Industria, Comercio, Exportaciones, Promoción de Inversiones, Servicios y Turismo de Tarija, CAINCOTAR, reiteraron al Gobierno Nacional, la urgente necesidad de convocar a una Cumbre Nacional, con el objetivo de salvar el aparato productivo del país.

El Presidente de CAINCOTAR, Gerardo Aparicio Romero, explicó que, debido a la crisis que genera en el país el COVID – 19, se estima que el sector industrial dejó de percibir, en 45 días, 450 millones de dólares en ventas, lo cual es un duro golpe para el sector, con el agregado, en el caso de los industriales tarijeños, de que esta región experimenta una severa contracción económica en los últimos cinco años.

“La industria no está recibiendo un apoyo real del Gobierno, el 80% tuvo que paralizar sus actividades, lo cual genera un estado de severa iliquidez y asfixia económica, poniendo en riesgo a más de 600.000 empleos formales y dignos y a 35.000 industrias en todo el país, que aún no podrán abrir sus puertas, porque las regiones donde desarrollan sus actividades aún están consideradas como de alto riesgo, por lo que es necesario tomar decisiones claras y concretas, en el marco de una cumbre nacional”, enfatizó Aparicio Romero,

Asimismo, recordó al Gobierno Nacional que, en este periodo de crisis, la industria nacional no le falló a Bolivia, pues se sigue produciendo y abasteciendo a las familias bolivianas, pese a que el primer conjunto de medidas económicas gubernamentales (bonos, planes de crédito y programas de diferimiento de obligaciones), se orientaron a preservar el bienestar de las familias y los trabajadores, pero no así a las empresas.

“El sector industrial aguardó con esperanza que el Gobierno Nacional apruebe un segundo conjunto de medidas económicas con estímulos fiscales para aliviar la recesión del aparato productivo; sin embargo, con profunda decepción hemos visto que no ha sucedido aquello y, más bien, se anunció la creación de 600 mil fuentes de empleo nuevas y de carácter temporal, en lugar de salvar a los empleos existentes”, remarcó la autoridad empresarial.

Finalmente, Aparicio Romero indicó que aún se está a tiempo de generar un conjunto de medidas económicas orientadas a preservar la vida de las empresas, las cuales pasan por definir y normar el retorno al trabajo de forma gradual, sectorializada, regionalizada y con medidas de bioseguridad, todo ello de la mano con la constitución de un Fondo de Estabilización Productivo e Industrial y la flexibilización de la normativa laboral, para adecuar la oferta productiva con la demanda de trabajadores.

“Planteamos que se implemente un subsidio estatal al salario durante el periodo de duración de la pandemia, y que el 20% de los sueldos y salarios se destinen a la compra de productos “Hecho en Bolivia”, lo cual generaría un impacto de 200 millones de dólares”, agregó el Presidente de CAINCOTAR, a tiempo de destacar que también será importante que tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos Subnacionales, paguen las deudas pendientes con las empresas proveedoras de bienes y servicios, además del congelamiento del incremento salarial 2020, entre las acciones inmediatas y principales.