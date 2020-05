Familiares denuncian supuesta negligencia médica en Villa Montes

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 10 de Mayo de 2020) El pasado viernes, aproximadamente a horas 21:30, falleció un paciente en Villa Montes, que ingresó al hospital público del municipio, por lo que los familiares afirman, que se trata de supuesta negligencia médica.

El familiar del fallecido, Ever Rentería, aseguró que el paciente murió a raíz de un problema pulmonar que tenía el paciente.

«Es lamentable lo que esta pasando en la salud de Villa Montes, ya que lo estoy viviendo yo en carne propia, el día lunes entro con supuesto problemas respiratorios, hicieron su protocolo, donde no le brindaron la atención necesaria, no se le hicieron los laboratorios , se le negó. Pretendían adivinar lo que tenia, y luego se le dio de alta, volvió a empeorar su salud», dijo Rentería.

De acuerdo a la versión, el paciente estuvo que el centro de salud Virgen María, donde le colocaron calmantes, pero no le calmaba el dolor, por lo que fue trasladado al hospital.

«Después de mucha espera en el hospital, le da un paro cardíaco, incluso quise reanimarlo y fue inútil, los laboratorios dieron insuficiencia renal», finalizó el familiar.(eP)