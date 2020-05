‘Esta mujer de quien hablo’

Carlos Mellado

… Y entonces en el principio de los tiempos , EL MAL logró su cometido: Se vistió de serpiente y tentó a Eva a comer la manzana… Eva cayó en la tentación , y no solo eso, también la empujó a que hiciera que Adán comiera de la manzana también… Ambas cosas las logró EL MAL… entonces el CREADOR los desterró del Paraíso… poniéndoles como primer “castigo” que el Hombre trabajara para ganar su sustento diario y a Eva la “ castigó” con que iba a tener dolor al tener a sus hijos.

EL MAL se reía y festejaba su “triunfo”… San Miguel Arcángel le preguntó al ver todo esto al Creador: ¿Por qué dejaste que EL MAL gane?… No podemos permitirlo.

EL CREADOR le contestó: ¿Y quién dijo que ganó EL MAL?… Este era el plan para MI MEJOR CREACIÓN…

San Miguel Arcángel lo pensó, se puso feliz y le dijo a EL CREADOR: ¡Guau! Si que eres un genio. Hiciste que EL MAL hiciera de las suyas y ¡CREASTE A LA MADRE!

«No solo eso Miguel… acabo de crear EL AMOR INCONDICIONAL también…”

CARTA A LA DISTANCIA PARA TI:

Gracias porque cuando nací decidiste jugarte tu vida, arriesgando dejar a 7 hijos huérfanos que dejarme morir, tu fe y fuerza inquebrantable estarán conmigo siempre. Nos enseñaste siempre que en amor, familia y seres queridos, cuando hay que decidir entre otro y yo, tu sabia respuesta es siempre: Nosotros.

Te agradezco mamá porque me enseñaste que ser madre no es solamente dar a vida; es ser incluyente, tomar esa vida que diste y hacerla propia por siempre… Te agradezco hacerme coincidir contigo aquí en esta vida y siempre.

Porque siempre que busqué un lugar seguro, siempre llegué a ti, y lo obtuve. Desde mi nacimiento hasta estos días, eres el mejor refugio. Porque en cada oración que haces siempre estoy, siempre me llega, me recuerda, me enorgullece de dónde soy, de dónde vengo; me ayuda a donde voy, porque tu fe me hace sentir seguro; tu amor me hace estar protegido, tu ejemplo me da motivación y me hace sentir orgulloso.

Porque no necesitabas llevarme a la iglesia como lo hacías cada domingo para creer y conocer a Dios, no tengo dudas de creer, porque Dios es amor y lo veo a través de ti.

Abrigaste a mis mejores amigos como tus hijos, y yo pensé que era para complacerme, pero querías que tus mejores amigos fuéramos tus hijos y por eso nos apoyabas.

Recuerdo el día que me fui a vivir a otro país y pensé que estabas triste, hasta que me dijiste que estabas feliz de segur mi destino, porque aún sabiendo que me iba, me enseñaste que nunca me fui… que solo llegué.

Extraño levantarme y que me hagas las tortillas de harina con el desayuno… y aún llegando tarde ahí estas con café, con pan para darme… y hasta ahora entiendo que no era una lección. Siempre estás ahí para nosotros, siempre.

Por tu magia de detener el tiempo… dejándonos ver siempre como niños para ti.

Nunca te dejas ni te dejaste ver enferma, no por debilidad, si no como muestra y ejemplo de coraje.

Todo tu tiempo para la cocina, la casa y la familia porque la comida es tu mejor demostración de afecto. Porque aún sabiendo que nunca iba a ser perfecto sacaste lo mejor de mí y me enseñaste lo mejor de ti.

Porque sigo siendo un tonto pidiéndote en ocasiones que ores por mí y nosotros cuando estamos en problemas aun sabiendo que tus oraciones y protección siempre las estás haciendo para nosotros.

Siempre que te decíamos que quieres de regalo en cualquier ocasión especial nos pedías tan poco: «Solo pórtense bien y sean buenas personas”. Nosotros pensando que era poco y fácil… sin ponernos a pensar que esto realmente significa todo en la vida… tarda uno en comprenderlo… pero ahora entiendo por qué más que un regalo a darte tú nos lo dabas a nosotros.

Quizás no lo creas, pero aún recuerdo cuando me abrazaste al nacer, lo tengo claro en mi memoria, y esto es porque nunca me dejas olvidarlo, ya que lo repites con el mismo amor en cada brazo que me das.

Porque sigues siempre riéndote de mis bromas, yo pensé siempre que era el efecto de “mamá cuerva” pero no, era muestra de apoyo para darme confianza.

A pesar de que siempre tenías mínimo 9 problemas (uno por hijo), de alguna fascinante forma nos dedicabas 100% tu tiempo a cada uno hasta resolverlo.

En cada de los peores momentos que confrontamos contigo, tu ternura, tu dedicación, tu fuerza moral y tu inquebrantable fe nos inspira y saca adelante.

Gracias por hablarme cada cumpleaños a las 7 de la mañana (o más temprano); siempre pensé qué era para que fueras la primera en felicitarme, pero ahora comprendo que lo haces porque sabes que en nuestra “agitada y ocupada agenda” era el mejor tiempo para charlar sin interrupciones.

Siempre habíamos pensado que tu vida no fue fácil debido a los recursos materiales y nos muestras de manera constante que somos millonarios en amor gracias a ti, y eso nos basta.

Por las lecciones de lealtad y sacrificio con mi padre, hermanos y familia.

Heredaste de mi abuela la pasión por el béisbol y me lo transmitiste, te agradezco haberme dejado en mi ADN el amor también por este bello deporte.

Por tu inmensa colección de ranitas en casa (no se si la incrementaste o han saltado, pero están ya casi saliendo de la casa).

Por ser ferviente creyente del cambio climático (siempre le atribuyes tu dolor de huesos a que va a cambiar el clima).

Siempre me apoyaste desde joven cuando quise conocer el mundo para entender mejor la vida, ahora madre entiendo que lo que hiciste fue más grande: hacerme entender la vida para conocer el mundo.

GRACIAS por hacerme parte de tu vida, no me imagino cómo podría haber sido mejor… TE AMO

¡Felicidades para todas las madres! Hoy y siempre… saludos y bendiciones.

PD: Mi querido hermano Mario (QEPD) feliz cumpleaños hasta el cielo. Siempre estás con nosotros.