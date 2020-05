Torres insiste con propuesta de comprar reactivos para pruebas de covid-19 y adecuación de laboratorios en Tarija

SHIRLEY ESCALANTE/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico 09 de Mayo de 2020) Ante la falta de respuesta de las autoridades del Gobierno Nacional, el subgobernador de Cercado, Johnny Torres, indicó que continúa en pie su propuesta de adquirir los reactivos para las pruebas de coronavirus, con recursos del Gobierno Departamental y adecuar los laboratorios de Tarija, para procesar las muestras a través de una alianza público – privada.

“Las pruebas, son vitales para saber quién está enfermo y quien no, dicen que solo hay 9 pruebas para cada 100 mil habitantes, Tarija, nuestra provincia tiene 250 mil habitantes, entonces solo tenemos ¿para 20 pruebas?, mándanos notas al Ministerio de Salud, hablamos también con el director del Servicio Departamental de Salud, Paul Castellanos, quien nos dijo que no están llegando las pruebas, si esto es así, es responsabilidad del Gobierno Nacional, pero debemos salir de esta situación como Gobierno Departamental y compremos nosotros las pruebas”, dijo Torres.

En ese sentido Torres indicó que, se reunirá con los propietarios de laboratorios, para identificar el costo e la inversión, que se necesitará para ambientar los laboratorios y en base a la ley de emergencia sanitaria 407 y al decreto departamental de emergencia, hacer uso del presupuesto del Gobierno Departamental para la adquisición de reactivos y el equipamiento de los centros donde se procesaran las muestras.

“Entonces, es necesario hacer una alianza público privada, que consiste supongamos que una prueba cuesta 10 bolivianos, entonces yo ciudadano tarijeño puedo ir al laboratorio y que me cobren 5 por la prueba, porque la plata de los tarijeños es parte de una alianza público-privada, de tal modo que no perdamos más tiempo porque ya esperamos 47 días y eso es demasiado”, declaró Torres.(eP)