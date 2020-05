¿La pandemia acelera el fin de la era del petróleo?

DIMAS IBARRA/ENERGÍA 16

Las perspectivas del negocio petrolero han ido cambiando en lo que va de año, pero solo de mal en peor. Y han sido calificadas como las más negativas de la historia. Ahora muchos se preguntan si es el fin de la era del petróleo.

El precio del crudo cayó de 65 dólares por barril a cotizaciones tan absurdas como 1,50 dólares. Incluso llegó en un momento a valores negativos de -37,63 dólares. Como se mire, nada detiene el colapso. La realidad actual parece peor que el más pesimista pronóstico de los analistas.

LA CAÍDA DE LA DEMANDA: EL GRAN ENEMIGO

La pandemia de coronavirus ha dejado a los productores de petróleo con un enorme exceso de reservas. Con los negocios cerrados, cientos de millones de personas en casa y casi todos los aviones en tierra, la demanda se desplomó dramáticamente.

Hay un creciente temor de que la capacidad total de almacenamiento de petróleo en Estados Unidos estará totalmente copada en pocas semanas. La producción se detendrá. Simplemente, «hay demasiado petróleo y ningún lugar donde ponerlo«.

También se espera que el fracking sufra una ola de bancarrotas. Esta técnica, utilizada para producir petróleo de esquisto, es insostenible en un entorno de precios por debajo de los 34 dólares por barril. Por otro lado, los países con enormes reservas de petróleo, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Arabia Saudita y varios miembros de la OPEP, se verán afectados por pérdidas financieras en una escala sin precedentes.

LAS PRIMERAS SEÑALES

Las grietas comienzan a mostrarse. El gigante petrolero Occidental Petroleum está pagando su dividendo trimestral de 200 millones de dólares en acciones en lugar de efectivo debido a su creciente deuda e ingresos limitados.

Con el avance de la pandemia y pocos países mostrando signos de flexibilizar las restricciones, los temores de una recesión global similar a la Gran Depresión podrían pesar aún más sobre el petróleo.

Hace dos semanas los miembros de la OPEP+, que incluye a Rusia, decidieron reducir la producción en 10 millones de barriles diarios hasta finales de junio para apuntalar los precios en un intento. La medida fue en vano.Los precios siguieron cayendo. Además, los recortes de Rusia no tienen lugar hasta mayo, lo que significa que la producción ha continuado igual.

La Agencia Internacional de Energía advirtió que, a pesar de los recortes de producción, «no existía un acuerdo factible que pueda reducir el suministro lo suficiente como para compensar las pérdidas de demanda a corto plazo».

COMO EN LA EDAD DE PIEDRA

En los años ochenta, cuando el petróleo era el rey de la economía global, muy pocos se aventuraban a dar por sentada la posibilidad de que los hidrocarburos fuesen desplazados por otra fuente de energía. Apenas el jeque Ahmed Zaki Yamani, uno de los hombres más influyentes de la OPEP, acuñó una frase que aún muchos recuerdan: «La edad de piedra no terminó por la falta de piedras y la edad del petróleo terminará mucho antes de que el mundo se quede sin petróleo».

Argumentaba que la era del petróleo podría llegar a su fin porque se volvería obsoleto. Por supuesto, esto no ocurrirá de inmediato. A medida que las restricciones disminuyan en el futuro cercano, la demanda volverá lentamente. Naturalmente, el petróleo presentará algún tipo de recuperación. Pero a largo plazo, los daños que ha sufrido el mercado dejarán su secuela. Tal vez solo las compañías petroleras más fuertes y más grandes prevalecerán en los próximos meses, lo que indica un cambio hacia una industria mucho más pequeña.

EL POSIBLE FIN DEL PETRÓLEO

Aunque la energía limpia indudablemente ha ganado un enorme impulso, fue la pandemia del coronavirus la que derrumbó los precios.

Si muchas de las compañías petroleras fracasan, podría avanzar la transición a una economía baja en carbono más rápido de lo que se pensaba. La probabilidad de que sean rescatadas las empresas de una industria de la que muchos países pretenden alejarse es muy baja.

Los próximos meses darán una idea del futuro de esta industria. Pero si no hay un rebote considerable, el fin de la era del petróleo y la transición a alternativas de energía limpia a gran escala puede ocurrir antes de lo esperado.