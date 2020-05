Intendencia solicitará apoyo del Ejercito y de la Policía para “levantar” ferias clandestinas

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Mayo-4-05-2020)

En pasadas semanas, la Intendencia Municipal pudo evidenciar que existen ferias clandestinas en los 13 distritos de la ciudad, ya que algunos productores estarían vendiendo sus productos alimenticios en días no establecidos. Es por esta razón, que dicha institución solicitará el apoyo del Ejercito y la Policía para desalojar a los comerciantes no autorizados.

El Intendente Municipal, Ronald Miranda, informó que se están realizando los controles en las diferentes zonas autorizadas de la ciudad, empero algunos comerciantes, con tal de no quedarse con sus productos, salen a venderlos en las aceras de calles y avenidas.

“A pesar de realizar los controles, pudimos observar que las personas no cumplen con las medidas de prevención, tanto los vendedores como los compradores. Vamos a continuar con nuestro trabajo, para que la población pueda tener la garantía de acceder al abastecimiento de alimentos, con todas las medidas de bioseguridad “ dijo Miranda