Series retro: La familia Ingalls, una historia de abusos que la TV de Estados Unidos disfrazó

Una generación se refiere a la familia Ingalls para hablar de seres buenos, clanes modelo, guetos impolutos donde todo funciona perfectamente. Pero habrá que rever ese concepto. Porque la verdadera familia Ingalls en la que se inspiró la serie (Little House on the Prairie, como se llamaba en realidad la serie sobre la casita de la pradera) no era lo dulce e inocente que parecía…

Inoxidable, a 46 años del estreno, hoy esa ficción se sigue emitiendo en canales de cable argentinos (por Magazine, de lunes a viernes a las 17). O es posible encontrar los capítulos en YouTube. Un comodín a la hora de programar una lata barata y rendidora.

Pocos saben que detrás de ese clan amoroso de la TV, estaba el horror de los personajes de la vida real que fueron «modificados» para no arruinar una tierna historia. La diferencia entre el libro que inspiró la serie y el que llegó décadas después, es abismal: se supo hace poco que la obra original incluye escenas de abuso doméstico, triángulos amorosos y un padre lejano al Charles Ingalls que vimos: un tipo furioso, atormentado por el alcohol, adicto al whisky.

Pionner Girl. The annotated Autobiography se publicó recién hace seis años años. Fue una edición casi medio siglo después de la muerte de la verdadera Laura, la autora. Hasta entonces había como «una idealización nostálgica» del personaje y su familia.

Allí se toman los verdaderos escritos de la autora y se cuentan oscuros secretos de su familia y su «perfecta» vida en el medio de «la nada». En las memorias de la infancia de Laura Elizabeth Ingalls Lake, que se habían escrito originalmente en los años ’30 y fueron llevadas a la pantalla 40 años después, la historia giraba en torno a una familia en el medio oeste de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero los textos originales se conservaron en la Casa Museo de Laura Ingalls, en Missouri, y en eso se basó el libro de 2014 (Pionner…).

Varios de los hechos «negros» fueron omitidos o disfrazados, por eso el escándalo tanto años después, cuando miles de televidentes se sintieron «estafados» al salir a la luz la historia real. El pueblo de Walnut Grove no eran tan amoroso como parecía. Sus vecinos no resultaban tan solidarios, había mayor hipocresía, algunos golpeaban a sus esposas, existía el egoísmo, la codicia.

Entre los datos asombrosos del libro de 2014, se publica que Laura Ingalls estuvo al borde de sufrir una violación cuando era chica. Al cuidado de una vecina, el marido de ésta llegó borracho a la casa e intentó abusar sexualmente de ella. La joven se defendió a los golpes y pudo escapar.

También se reveló que Charles Ingalls era «malhumorado, mentiroso y hasta evitaba pagar el alquiler de las casas a las que habitaban».

Curiosidades de la serie

Transmitida inicialmente por la cadena NBC (entre 1974 y 1983), la serie atravesó a varias generaciones. Aquí se repitió hasta el hartazgo en la década del ’80, en 2000 y más. Durante la temporada 1982-1983, la serie tuvo nuevo título Pequeña casa: un nuevo comienzo. En 2005 se produjo una nueva versión de la serie, pero con otros actores.

Fue el productor Ed Friendly quien leyó la breve autobiografía escrita por la verdadera Laura Ingalls Wilder y quedó «encantado» con los relatos de la vida en la frontera norteamericana. Decidió reunirse con Michael Landon para un piloto de TV. Golazo. Landon terminó siendo el «jefe» de familia y su popularidad explotó más allá de Bonanza. La revista TV Guide lo definió a Charles Ingalls como el cuarto papá más importante de la TV de todos los tiempos

Pero fue el personaje de la pequeña Laura el que más fuerza y encanto logró e hipnotizó a todos. Melissa Gilbert tomó el papel y desde entonces nunca dejó la profesión. Se volvió también escritora y productora, principalmente en películas y en televisión. Eso sí: nunca más volvió a un rol actoral de tan magnitud.

Sean Penn en «La familia Ingalls».

Una perlita: el afamadísimo Sean Penn fue extra en la serie. Una foto, rubísimo, lo devuelve como un pequeño granjero que tuvo una mínima participación unos minutos.

Carrie Ingalls fue interpretada por gemelas. A la menor de las Ingalls en la primera temporada la iban interpretando dos hermanas, de manera alternada. Las jóvenes Lindsay y Sidney tenían tres años cuando empezaron. En los créditos del comienzo aparecen como una persona: Lindsay Sidney Greenbush.

El dramático final de la serie (¡alerta de spoiler!) indignó a millones de televidentes que escribieron indignados por la forma en que se cierra la historia: al aparecer un magnate que reclama las tierras, los habitantes dinamitan las casas. Un pueblo en cenizas, mientras todos cantan una especie de plegaria.

Originalmente, Alison Arngrim –que interpretaba a la malcriada e insoportable Nellie Oleson- audicionó primero para representar a dos de las hermanas Ingalls. Sin embargo, a los productores no les gustó su prueba y le pidieron que se probara para el otro rol en el que finalmente brilló.

​Adiós a la señora Oleson y a Charles

Fue en 2018 cuando los fans de la serie recibieron la mala nueva: a los 93 había muerto la villana más adorable, la señora Oleson, dueña de la mercantil del pueblo, madre de Nellie. Katherine MacGregor se había ganado el corazón de todos con su pintoresca interpretación de «casi rica», pedante que era capaz de lastimar a cualquiera con sus frases.

La actriz había debutado en cine en 1954, con un pequeño papel en la prestigiosa La ley del silencio, de Elia Kazan, junto a Marlon Brando. Pero esa puerta de entrada que parecía a toda pompa, no llegó a prosperar,

Fue en 1974 cuando le llegó el papel que la convirtió en uno de los personajes más populares de los setenta: Harriet estaba pensada como una mujer antipática, egoísta y mezquina, aunque MacGregor logró abordar el personaje -que interpretó entre 1974 y 1983– sin perder el tono cómico, agregando muletillas, o intentando que esa «pequeña malvada» terminara siendo de algún modo entendida.

La muerte de Landon fue mucho antes. En 1991 -por un cáncer de páncreas- la noticia partió el corazón de los fans. Incluso Melissa (Laura) admitió que ese adiós la hizo sentirse huérfana, porque él había sido el padre presente que no tenía.

Landon se llamaba en realidad Eugene Maurice Orowitz y había nacido en Nueva York el 31 de octubre de 1936. Es común verlo en Bonanza en repeticiones constantes del cable.

El reencuentro

Para alegría y sorpresa de los fanáticos, los actores se volvieron a juntar en el programa Today Show, en 2014. Las figuras que dieron vida a Laura Ingalls, Mary Ingalls, Carrie, Caroline y Albert Ingalls, más Nellie Oleson y Almanzo Wilder causaron revuelo y dispararon el rating.

El reencuentro lo puso la actriz Karen Grassle, quien interpretaba a Caroline. Ella recordó que la última reunión con sus compañeros se habia dado en el funeral de Michael Landon.

La nueva reunión coincidió con la partida del actor Richard Bull (el señor Oleson, marido de Harriet) que tenía entonces 89 años.

En 2015, el elenco reencontrado: Almanzo, Nelly, Albert, Willy (arriba) y Laura, Caroline, Mary y Carrie.

En el animado programa, se supo por ejemplo que Alison Arngrim y Melissa Gilbert (Nellie y Laura), rivales en la pantalla chica, eran muy amigas en la vida real. Y lo siguen siendo.

Melissa Sue Anderson (Mary), hoy de 57 años, la única que logró ser nominada a un Emmy por la serie, vive en Montreal, Canadá y trabaja poco: por propia decisión, decidió hacer roles actorales solo «cuando vienen las ganas de regresar a la vorágine de la fama».

