Coronavirus: Se crea desinfectante que protege superficies por 3 meses

La lucha para encontrar la cura contra el coronavirus continúa en todo el mundo. Sin embargo, hasta que eso ocurra, se ha encontrado una nueva medida de prevención, se trata de un desinfectante recientemente desarrollado que puede proteger superficies de bacterias y virus por 90 días, se trata del MAP-1.

Este producto demoró 10 años en ser finalizado. Además, según investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, este desinfectante no es dañino para la salud, no es tóxico, no daña la piel, no genera efectos secundarios y tampoco daña al medio ambiente.

Esta nueva medida de prevención contra el coronavirus puede aplicarse en cualquier superficie, como zapatos, timbres, perillas, etc. Además, su larga duración garantiza una buena protección pues esta permanece por 90 días eliminando virus y bacterias.El profesor Joseph Kwan, reveló más detalles sobre el asunto. “Estos lugares (perillas, timbres) se tocan con más frecuencia y, al mismo tiempo, sirven como un medio muy eficaz para la transmisión de enfermedades”, expresó.

¿Qué tan efectivo es?

Cabe resaltar que, este desinfectante no solo está dando de que hablar por su larga duración, sino que también es más eficaz, pues se ve potenciado por los polímeros sensibles al calor que libera al mínimo contacto humano.

