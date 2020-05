Otra Declaración Pública, Para Variar

La consecuencias de la pandemia son muy graves para la economía y la sociedad, desempleo, quiebra de empresas, depresión, inflación, incertidumbre y zozobra. El mundo como lo conocíamos va a cambiar con las nuevas reglas sociales de interacción, es por eso que la industria y la cadena del Turismo, Hoteles, Restaurantes, agencias de viajes, guías, operadoras, líneas aéreas, artesanos y todas las ramas afines al turismo estamos en EMERGENCIA ECONOMICA, y nos declaramos en SESIÓN PERMANENTE, para velar porque las decisiones de las autoridades solucionen los problemas de fondo y no aprovechen para sacar un redito político de la situación para perpetuarse en el poder repartiendo migajas disfrazadas de bonos, que en realidad son prebendas, compras de votos. Porque si realmente quieren solucionar la recesión económica, deben inyectar liquidez, dinero, a las empresas que ofrecen trabajo digno, que aportan al fondo de pensión y la Caja Nacional de Salud.

Es tan grave el problema que tenemos, por un lado deudas bancarias y de proveedores, sueldos y salarios, beneficios sociales, AFP, impuestos y servicios básicos, por el otro lado no tenemos NADA, ABSOLUTAMENTE NADA de ingresos por venta de servicios o productos turísticos.

El turismo es el 3er. rubro del Producto interno bruto, después de hidrocarburos e impuestos, representa, no solo una gran fuente de trabajo digno y tributos, sino una industria de múltiples oportunidades de pequeños negocios para la población en general.

“Los gobiernos tienen la oportunidad de reconocer la capacidad única del turismo no solo para crear empleo, sino también para impulsar la igualdad y la inclusividad”. “El 80 % del sector está integrado por pequeñas y medianas empresas, lo que significa que hoy son millones las personas cuyos medios de vida están en situación vulnerable”. Zurab Pololikashvili Secretario General OMT (Organismo Mundial del Turismo).

El flujo turístico no va a volver a su normalidad hasta en unos 2 a 5 años según estimaciones, de la OMT. La demanda se va a contraer, los gremios de interacción social como hoteles, restaurantes y salones de eventos, son los que más van a tardar en volver a la normalidad, es por eso tenemos que inventar nuevas formas de hacer negocios con el turismo y dinamizar la economía.

Se debe:

Reducir del gasto público.

Los sueldos y los gastos administrativos de las “autoridades” son un insulto a la pobreza que tanto dicen combatir, ¿porque no son los primeros en dar el ejemplo y reducir el dispendioso gasto público que sobrepasa los miles de millones de bs?

El presupuesto para administrar el país no puede ser mayor que el presupuesto para producir, educar y cuidar la salud. La inversión insensata, es una excusa para el enriquecimiento ilícito, la corrupción es la grieta por donde se escurren los recursos y desaparecen en las manos de los que se llenan la boca de honestidad y transparencia. Reducir impuestos y la universalización de las facturas.

Los impuestos son un enemigo del pueblo y del progreso, porque quitan un porcentaje muy alto del sacrificio que cuesta generar la venta de un servicio o producto, así, solo el 20% del universo productivo paga impuestos, el 80% está en la informalidad. Pero si se reducen los impuestos aumentaran los contribuyentes y por ende las recaudaciones.

La universalización de la factura, que todas las facturas valgan para crédito fiscal, así pedimos factura. ¿Para qué voy a pedir algo que no sirve, y que solo genera basura?, ¿porque la discriminación entre rubros?, si al final igual todo va a parar al TGN pero al contribuyente no le sirve ciertos gastos para descargarse, no es lógico. Reducir los requisitos para licencias de funcionamiento y tramitología en general.

Los actuales requisitos para empezar una empresa, son desalentadores, desmotivan y desincentivan, quitan las ganas de crear una empresa, de invertir. La económica se trata de dinamizar, de alentar a la producción y la inversión, no de restringirla, asfixiarla con impuestos, multas, sanciones, requisitos y trámites tediosos, que solo sirven para alimentar el inmenso aparato burocrático improductivo y deficitario. Lucha frontal e implacable contra la ilegalidad, el contrabando y la competencia desleal. Si no somos capaces de proteger nuestro país, su producción y sus empresas legalmente establecidas, no seremos capaces de mitigar la pobreza. Acumular puntos por pagos y donaciones, que pueden servir para el pago de impuestos o multas. Así como existen las UFV’s que sirven para medir el castigo, debería haber las UFP’s (Unidad de Fomento al Pago) para medir la puntualidad en los pagos de impuestos, el cumplimiento de plazos, que incentive a pagar impuestos. Dotación de material de bioseguridad. Es un costo muy elevado que hará subir los precios o cerrar empresas, además, es una problema de salud pública, ese material se debería dotar según la cantidad de empleados en planilla ROE, así también, se incentiva a la empresa a registrar a todo su personal. Homogenización y estandarización de la oferta. Si el destino turístico no maneja un solo lenguaje comunicacional, una misma línea de mercadeo, es un carnaval de ofertas de servicios y atractivos, confuso y desorganizado. La información turística es diferente entre los diferentes niveles de gobierno, la falta de esta estandarización de la oferta, crea desconfianza en el potencial turista. Activar el Comité Departamental y Municipal de Turismo. Debe sesionar de forma permanente y servir para recomendar acciones, políticas, lineamientos, estudiar y analizar la oferta y la demanda turística, los servicios y productos, para remar todos en la misma dirección. En la actualidad son esfuerzos aislados y descoordinados que no tienen impacto o relevancia. Promoción interna, volcar la mirada hacia el turismo interno, nacional, departamental y municipal especialmente. Hacer de la promoción una política municipal permanente año redondo. Certificado o sello limpio y seguro. Protocolo de bioseguridad preventiva homologado por autoridad competente. No a la reelección de ninguna autoridad en todos los niveles. La oportunidad de liderar y dirigir, nunca debe recaer sobre una misma persona por más de una gestión, porque pierde el sentido de trabajar para el pueblo, a, el pueblo trabajando para la autoridad. El anhelo de perpetuarse en el sitial privilegiado hace que la gestión se enfoque en el objetivo de la reelección y no en la gestión en sí. Muchas excelentes y loables propuestas prelectorales, quedan en los archivos del olvido, porque no reditúan votos.

El turismo no compra votos, los bonos, las dádivas, las promesas de acabar con el enemigo, cualquiera que sea, los discursos encendidos, demagógicos y populistas, esos compran votos, el turismo genera millones, pero no la empatía de la población.

Daniel Beccar

Presidente de la Cámara Hotelera Tarija CHT.

1er. Vicepresidente Federación de Empresarios Privados de Tarija FEPT.

El presente artículo lo escribo a título personal.