Diputados del MAS son acusados de acelerar las elecciones y poner en riesgo la salud de la población boliviana

Ruben Montaño /Bolinfo / Tarija.

(elPeriódico-Mayo-1-05-2020)

En medio de la cuarentena, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que fija un plazo de 90 días para el desarrollo de las próximas elecciones generales. Esta normativa no fue del agrado de los diputados de oposición, quienes acusaron a la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de entorpecer las elecciones y poner en riesgo la salud de la población boliviana.

El ex asambleísta, Wilman Cardozo, informó que no esta de acuerdo con la aprobación de la ley, ya que 90 días no es el plazo que Bolivia requiere para poder controlar la pandemia, porque implicaría reuniones políticas y campañas, donde va existir aglomeraciones de personas que no van poder ser controladas con los protocolos de seguridad y protección.

Al respecto la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Gina Torrez, lamentó que se haya priorizado las elecciones antes que la salud de la población, porque hasta los mismos diputados del MAS manifestaron que estaban siendo presionandos para aprobar la norma.

“Tenemos todavía una esperanza, ya que esta ley todavía tiene que ser tratada en el Senado para poder ser aprobada, esperamos que los parlamentarios tomen las determinaciones correctas y piensen en la salud antes que en la política “dijo Torrez

Sobre el tema, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Norman Lazarte, manifestó que la decisión de acelerar la elección antes del 3 de agosto, es estrategia del ex presidente Evo Morales, al cual acusó de hacer seguimiento y tener el control de su bancada en todos los ámbitos políticos.

Finalmente, el diputado dijo que el pasado miércoles, los asambleístas del MAS en Tarija, mediante una votación nominal lograron aprobar una normativa que niega el derecho a voto, a aquellos jóvenes que hayan cumplido 18 años durante este tiempo de restricciones por la cuarentena.

“Hicimos un seguimiento a la sesión de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, y estamos preocupados porque todavía hay políticos del MAS que pretenden priorizar la política por encima de salud de los bolivianos. Esto nos parece desconcertante, ya que se pretende arriesgar a la población boliviana solamente por la ambición de poder” dijo Lazarte.