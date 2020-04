Gobernadora Soria pide elecciones nacionales “lo más antes posible”

La Gobernadora del departamento de Cochabamba, Esther Soria, pidió este miércoles que se realicen las elecciones nacionales lo antes posible, argumentando que un gobierno transitorio solo tiene la misión de convocar a los comicios.

Además, la alta autoridad departamental acusó al actual Gobierno de ser “maltratador”, que realiza complots para tumbar gobernadores y alcaldes.

“Lo más antes posible que sea, hay propuestas, lo más antes posible, para que tengamos un Gobierno que realmente vele los intereses mayores de nuestro país y que no vele en sus intereses personales”, demandó la gobernadora.

“Este es un gobierno maltratador que hace complots para hacer caer a gobernadores o municipios, nos están castigando”, agregó.

Soria observó, asimismo, que “este Gobierno transitorio solamente ingresó para poder convocar a unas elecciones y ya se han pasado mucho tiempo”.

“Hay proyectos paralizados, no quieren ejecutar proyectos que tenemos con convenios, no hay desembolsos, no hay transferencia de recursos de las diferentes fuentes de financiamiento y en esta emergencia las donaciones no nos han llegado, no puede ser”, denunció.

La gobernadora se quejó: “sinceramente estamos sufriendo los gobiernos autónomos territoriales como gobernaciones, municipios, especialmente en Cochabamba, que no nos están cumpliendo con los requisitos que nosotros mandamos al nivel central”.

“A nosotros nos dificulta hacer gestión, nos dificulta ejecutar proyectos, entonces tiene que tener un gobierno electo y con todas las responsabilidades”, aseguró.

Para Soria, se debe realizar el proceso electoral y “entre quien entre, de cualquier color político que gane, (…) el pueblo necesita que tenga un gobierno sólido, estable y que lleva adelante la parte económica”.

Fuente: Erbol