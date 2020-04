Bolivia registra superávit comercial de $us 76,2 millones al primer trimestre de 2020

Bolivia registró, entre enero y marzo de este año, un superávit comercial de $us 76,2 millones, frente al mismo periodo de 2019, cuando se reportó un déficit de $us 406 millones, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el último reporte estadístico, hasta marzo de este año, las exportaciones totales llegaron a $us 2.057 millones, unos $us 31,7 millones más que los $us 2.026 millones, que se registraron en el mismo periodo de 2019, informó el INE.

Entretanto, las importaciones alcanzaron a $us 1.981 millones, cifra menor en $us 450,5 millones a la registrada en el mismo periodo de 2019, cuando llegó a $us 2.432,0 millones.

Al primer trimestre de 2020, las importaciones disminuyeron en 18,5%, respecto a similar periodo de 2019, detalló el INE.

La entidad destacó, además, que Bolivia no presentaba un indicador favorable en el saldo comercial, al primer trimestre, desde el 2014.