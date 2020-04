Fondo Indígena marxista de proceso de cambio vs Bonos “neoliberales” de transición

Eduardo Claure

El periódico La Prensa en fecha 18/09/2011 señalaba “$us 180 Millones de Dólares, días antes de que suba la gasolina el Gobierno entregó 1.259 millones de bolivianos, suma equivalente a unos 180 millones de dólares, a siete organizaciones sociales el 20 de diciembre de 2010, seis días antes de la promulgación del Decreto Supremo 748, que incrementó los precios del diesel y la gasolina”.

El periódico digital Eju! en la misma fecha indicaba: “Según información el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), recibió esa cantidad de dinero y ser distribuido entre la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC)”. Señalaba la nota, que el monto debía invertirse en la ejecución de 1.057 proyectos, divididos en diferentes actividades, entre ellas la formación de líderes para los suyus, markas, ayllus y las comunidades originarias de la provincia Ingavi de La Paz. Este rubro tenía un presupuesto de 922.727 bolivianos, en tanto que la capacitación sindical agraria en Potosí disponía un financiamiento de 850.800 bolivianos, son algunos de los proyectos más caros, registraba la noticia. Este fondo de entrega tan sencilla y nada burocrática de semejante cantidad de recursos provenían de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que según la Ley 3058 de mayo de 2005 establece que los fondos canalizados a través de ese tributo se destinen a diversas entidades, entre las que se cuenta el Fondo Indígena, que se beneficia con el 5% de tales recursos. Estamos hablando a grosso modo de casi 290 millones de dólares (D. Ayo 2017) al presupuesto y recaudaciones de ese año, que fueron malversados, según las diversas denuncias en los medios e investigadores que se han publicado en años posteriores.

El 26 de diciembre de 2010, el vicepresidente Álvaro García Linera anunció la modificación de los precios de los “combustibles líquidos” en todo el territorio nacional para evitar un daño económico al país, porque la subvención demandaba alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, esa disposición fue rechazada por la población que se movilizó en contra, pero fue aprobada por las organizaciones sociales afines al MAS. El 28 de diciembre de 2010, Julia Ramos, secretaria ejecutiva de las mujeres indígenas originarias campesinas, anunciaba que su organización apoyaba el Decreto 748 al considerar que “el proceso de cambio no siempre debe ser fácil, y esta vez fue con dolor”. El secretario general de la CSUTCB, Julián Jala Flores, aseguraba que “el decreto no ha sido consultado a esta organización, pero como guardianes del proceso de cambio de las políticas del Gobierno, llevaremos adelante un ampliado de emergencia para decidir su socialización”. Posteriormente las investigaciones efectuadas a regañadientes por la Contraloría General del Estado, señalaron que el daño económico al Estado provocado por el FONDIOC, ascendía a más de Bs. 145 millones ocasionados por directivos del Fondo Indígena, mediante el financiamiento irregular de 123 proyectos (Jornada-Red País- 13, febrero 2015). El Vice ministerio de Transparencia, el Contralor, políticos del MAS y el propio presidente del Estado “instruyeron” investigaciones severas y sancionar “caiga quien caiga”. Luego de esto, llegó el Circo Show FONDIOC.

La distribución de los recursos del FONDIOC, por lo que se sabe, fueron para los Pueblos de Tierras Bajas del Oriente o sea 34 naciones indígenas reconocidas por la CPE, con Bs 161 millones, equivalente a un 13% de los 1,259 millones de bolivianos y, 1.098 millones de bolivianos, restante 87% se destinaron a los pueblos del occidente. La confederación nacional de mujeres campesinas indígenas originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOBBS), recibió 316 millones de bolivianos, 25% de los recursos del fondo indígena. La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) recibió 354 millones de bolivianos, 28% del total recaudado por concepto de pueblos indígenas. Se incorporaron los sindicatos de colonos, distorsionando el fin original del Fondo creado en la Ley de Hidrocarburos, (los colonos tienen otras actividades como siembra de coca, mucho más rentable que cualquier proyecto y pueden financiar su desarrollo si así lo desean. El país tiene otras prioridades como ser salud, educación y seguridad ciudadana). La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fue asignada con 351 millones de bolivianos, equivalente a un 28% del total del fondo indígena. Como se conoce, los principales personajes del MAS que administraron el FONDIOC y purgaron cárcel, pero salieron libres de polvo y paja fueron Nemesia Achacollo, Melva Hurtado, Jorge Salomé, Juanita Ancieta, Julia Ramos, Damián Condori, Fernando Choque Ramos y otros más según las denuncias del diputado Felipe Quispe, actualmente designado como Director del FONDIOC y que sigue querellas penales ante el ministerio publico contra estas ex autoridades y otros dirigentes campesinos. El único que continúa detenido es el ex Gerente del FONDIOC, Marco Aramayo, que paradójicamente, fue el que inició denuncias internas y presentó las mismas a la Contraloría General del Estado y Ministerio Público, sobre el único que cayó el peso y rigor de “la justicia”, comunitaria.?

Creado el Fondo Indígena, inmediatamente se cambió el Reglamento de Transferencia de recursos a los dirigentes. El reglamento que aprobó Rodríguez Veltzé, -que no llegó a ejecutarse-, establecía que para las trasferencias de recursos debían crearse tres comisiones que se controlaban entre sí: una de ejecución, otra administrativa y la tercera de control social. La administrativa debía abrir cuentas bancarias mancomunadas, de dos o más personas, que podían recibir desembolsos sólo si las otras dos comisiones daban informes sobre el tipo, marcha, cumplimiento de objetivos y observancia de los plazos de cada proyecto. Cuando el Gobierno del MAS puso en marcha el FONDIOC, cambió ese reglamento y autorizó que los recursos vayan directo a las cuentas privadas de los dirigentes. Así, 975 dirigentes recibieron diversos montos, haciendo el total de casi 290 millones de dólares. Esto no fue un «error de diseño” del Fondo. Una opción que explica esta situación es que la presión de los dirigentes fue tal, que el Gobierno aceptó este sistema que alentaba las irregularidades. El que haya sido el propio Ejecutivo Presidencia y Vicepresiencia del Estado, además del Directorio del FONDIOC, -conformada por tres ministros entre los cuáles uno de ellos en la actualidad es candidato a la presidencia por el MAS-, sea el que promoviera esta estructura premeditada, fue para corromper a los indígenas, cooptarlos, tenerlos bajo control, destruir sus organizaciones y mantenerlos leales al régimen.

De los 3.462 proyectos presentados hasta año 2009, 894 habían sido aprobados y sólo uno finalizó adecuadamente. Se supone que muchos de ellos ya hubiesen concluido hasta el 2015, incluso hasta el 2017, pero la información es poco transparente y no está sistematizada, o sea dispersa e inaccesible. La gran mayoría de los proyectos, sin embargo, o no se iniciaron o se desarrollaron a medias, y, algo que no se supo nunca, es la existencia de medición del impacto de estas “inversiones”, no existe un informe de conclusión de esos proyectos, menos evaluaciones de impacto en sus resultados y menos informes económico financieros ni administrativos de estos fondos estatales, tal como figuran en las investigaciones y denuncias publicadas en este período transcurrido. El monto final desvalijado al FONDIOC ha concluido en una nebulosa de vías de acceso casi imposibles de seguir, hasta la fecha.

Siguiendo con la saga de esa corruptela masista, el periódico La Razón, en fecha 28 de enero de 2012 titulaba: “Evo anuncia otros $us 100 MM para los municipios. Nuevamente habrá 300 mil dólares para cada municipalidad” La nota indicaba: Ayer, el presidente Evo Morales, anunció la entrega de 100 millones de dólares a los municipios del país; alrededor de $us 300 mil para cada uno. “Quiero decirles a los alcaldes que están acá, que ya tengo otra vez 100 millones de dólares. El martes nos vamos a reunir con los alcaldes en Cochabamba para planificar cómo vamos a empezar a otorgar otros 300 mil dólares por municipio en toda Bolivia”, reveló el Presidente. Hay que recordar que se trataba de la segunda entrega de recursos de este tipo, pues en la gestión 2011 cada municipalidad se benefició con 300 mil dólares para obras de desarrollo. Nunca se ha conocido los resultados de esas inversiones de desarrollo municipal.

Hasta aquí como ejemplo de lo sucedido en la gestión de 14 años del proceso de cambio y sus “maravillosas inversiones sociales” para los más pobres que según el proceso de cambio, se debaten en una miseria centenaria producto de los gobiernos “neoliberales”, “vende patrias autonomistas”, “gamonales y terratenientes”, ”de la derecha separatista” y otros epítetos. Veamos en este contexto el significado de la aplicación de los Bonos de emergencia producto de la pandemia del corona virus que asola al mundo y que han sido diseñadas y aplicadas actualmente para el pueblo boliviano, de parte del gobierno transitorio y accidental, pero legal y constitucional de la presidenta Jeanine Añez.

Bono Universal de Bs 500, que recibirán aproximadamente 4.000.000 de personas. Bono de Canasta Familiar de Bs. 400; Bono Familia para familias con hijos en nivel inicial, primarios y secundarios, escuelas fiscales, privadas y centros de educación alternativa; Bono Universal, Bs. 500, a personas mayores de 18 años que no reciban otros bonos o salarios públicos, ni privados; Préstamos a la micro empresa con beneficio directo a personas, familias y pequeñas empresas con créditos en el sistema financiero; Postergación del pago de impuestos; Pago a cargo del Estado y/o reducción de las tarifas en los servicios de luz, agua y gas. Con estas medidas los beneficiados alcanzan aproximadamente a 7.000.000 de personas; Con el Bono Familia de benefician 1.500.000 de estudiantes; con la Canasta familiar el beneficio llega a 1.000.000 de familias; el Bono familiar beneficia a 1.500.000 de niños, pertenecientes a 2.570.000 familias u hogares. La Canasta Familiar y el Bono Familia beneficiarán a casi 7.000.00 de bolivianos de distintas edades en los nueve departamentos, en los 339 municipios y en todas las ciudades capitales, ciudades intermedias y de frontera. Todos estos bonos, se entregan a los beneficiarios de forma directa mediante los registros bancarios y del sistema de educación, lo que impide crear intermediaciones dolosas y corruptas. Si bien la entrega de estos beneficios han creado largas filas y tediosas esperas, en los bancos en todo el país, puesto que esta entrega no está viciosamente centralizada sino que abarca dentro la cobertura que tienen las entidades bancarias en toda la geografía nacional; seguramente insuficiente y que requiere un tiempo según los protocolos de cada sistema, pero, la gente en todo su universo –incluyendo masistas que forman las colas más largas y amanecen haciendo largas colas- acceden a estos varios beneficios en sus propias manos, sin pagar coimas, porcentajes o prebendas a sus dirigentes como en el caso del FONDIOC, estos beneficios llegan a cada persona de forma individual y directa, sin que reciban presiones, agiten banderas o luzcan poleras o gorras azules. Es por decirlo así, una acción incolora, sin tinturas, ni consignas, pues además no hay que mostrar el carnet del partido, carta de recomendación de su sindicato o lista confeccionada por los dirigentes a quienes pagar por estar en esas listas, la población recibe sin compromisos ni juramentos por lealtades político partidarias o para ir a marchas, bloqueos o proclamaciones.

El MAS en la época de la mayor bonanza económica de la historia boliviana y cuando hubo la cantidad de recursos inimaginable en otros tiempos ni en el presente, prebendalizó su entrega a determinados y contados sectores político sindicales y de otros sectores comprados en sus lealtades con dineros que circularon con intermediaciones perversas administrativamente y sin control de ninguna naturaleza, donde seguramente, los dirigentes fueron los más beneficiados sin responsabilidad alguna del manejo doloso de esos recursos. Los beneficios del FONDIOC y de otros programas como el plan de vivienda comunitaria social, los de agua, los de maquinaria agrícola (gestión del ex Ministro de Agricultura Hugo Salvatierra), compras de equipos para YPFB, Barcazas Chinas, CAMCE, El Mutún, del Litio, etc. quedaron en manos de los intermediarios y la limitada y no masiva cúpula sindical, política y del entorno palaciego del régimen, mientras el pueblo, la mayoría indígena originaria campesina fueron marginales y residuales de los beneficios y sobre quienes cayó el estigma de la corrupción, bajo la consigna que eran los beneficiarios del sistema económico y político marxista leninista comunista de economía plural y comunitaria del Socialismo del Siglo XXI, que estaba “cambiando” el país y su realidad producto del esclavismo centenario por culpa del imperio y sus lacayos. En este contexto, y a diferencia de la política económica de emergencia del actual gobierno, de corte y estilo de la social democracia desarrollista, tiene en su haber la amplia cobertura en toda la geografía nacional, irrestricta, no discriminadora, universal, no sectorializada o prebendalizada, ni corrupta, sino más por el contrario es distribuidora de la riqueza como principio político ideológico, de accesibilidad directa sin intermediaciones ni compromisos visibles directos. La gente, el pueblo, siente una relación directa entre el Estado/Gobierno con el ciudadano, esta proximidad, provoca que el beneficiario en toda la geografía del territorio boliviano, perciba directamente en su individualidad, en su barrio, en su comunidad, en su municipio, la sensación no política ni ideológica de un beneficio económico constante y sonante, en efectivo, con certidumbre, creíble y tangible, frente a lo que fue en el pasado inmediato, el discurso, la arenga, las promesas o las canchitas. Seguramente, la respuesta de la gente común, del ciudadano de a pie, escolarizado o no, militante o no, formado políticamente o no, en lo venidero, políticamente, reaccionará en forma distinta o contraria como hubiesen deseado los dueños del discurso de la estrategia envolvente, que no calcularon de esta reacción qué, sin duda, les debe estar preocupando muchísimo, aquí, en el Chapare, en algún barrio exclusivo del Gran Buenos Aires y, nada raro, hasta en las pampas de la Patagonia.

Más allá de la pobreza y las debilidades típicas de un país tercermundista y en desarrollo aún famélico, el pueblo se olvida momentáneamente de la pandemia y sus efectos letales, hoy tiene su canasta con algo de productos para la mesa, su salud medianamente atendida por la circunstancia, el pago de sus servicios básicos aminorados, con posibilidades de créditos microempresarial modestamente significativos y esperando que las políticas públicas a futuro por el sacudón de la pandemia, obligue al aparato gubernamental a rediseñar estrategias de salud, económicas y productivas, donde hasta ahora se sabe, han emergido iniciativas de diversa naturaleza y propuestas innovadoras en diversidad de actividades que conformarán desde el ámbito público y privado, con seguridad, el nuevo panorama o plataforma de intervención estatal y privada –no únicamente empresarial- y donde la inventiva individual, familiar, comunal y/o sectorial, encuentren o concurran junto al apoyo estatal y privado –universidades, empresariado y la cooperación- nuevas líneas de reestructuración del modelo económico productivo, en salud y también en educación a seguir. Es la esperanza y la posibilidad como alternativa que presenta la pandemia, como oportunidad y no como desgracia. Seguramente los gobiernos subnacionales y actores políticos, académicos, cientistas sociales, comunicadores, periodistas, estudiosos, incluso Ong´s, Fundaciones y otros, pueden tener un rol importante donde sea oportuno plantearse con absoluta responsabilidad, la necesidad de una nueva Constitución Política del Estado, un nuevo Pacto Fiscal y un nuevo Pacto Social, vía una cumbre política nacional o la búsqueda de soluciones en el mediano plazo de una nueva Asamblea Constituyente. Mientras la ALP y los partidos políticos, debieran cumplir su rol específico y nada más.

El país, la nación, el pueblo boliviano, la República de Bolivia, en manos de los actores políticos, ciudadanos e institucionales, debe cambiar, pasada la pandemia, para mejor, esa debiera ser la consigna, el pensamiento y la acción de los bolivianos: indígena originarios campesinos, k’aras, mestizos, blancos y demás tucuimas. Está comprobado, que el virus modifica conductas en el organismo humano, obliga a generar defensas, obliga a asumir nuevas conductas y patrones, así como también devela y pone en acción mecanismos del instinto de sobrevivencia; esta es una convocatoria de la naturaleza humana que estimula a pensar en una nueva conducta social y, debiera ser también política, económica y de posibilidad cierta de adecuarse en el nuevo contexto que ha generado la pandemia mundial y, qué, en lo local corresponde asumir nuevos desafíos de vida, de realidad.