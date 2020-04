INVERSION EN TIEMPOS DE GUERRA Y LA SALUD DE LA ECONOMIA

A propósito de la lluvia de bonos que acaba de ser anunciada esta semana, considero que si bien es una ayuda de emergencia, necesaria para que las familias logren transitar los próximo 15 días de cuarentena y bajar un tanto la presión social en el país, en sí misma no es una solución a la tremenda crisis económica que tendremos que enfrentar en el corto plazo.

En la lógica de los gobiernos nacional y departamentales, engañosamente debemos elegir entre la salud de la población o la de la economía, y en aras de la primera estamos sacrificando la salud de la propia economía del aparato productivo, que es la que permite generar las condiciones para que como estado y como comunidad, podamos lograr de manera sostenida, los recursos económicos para mantener un adecuado sistema sanitario, el mismo que parte de la posibilidad básica de una buena alimentación y de adopción de medidas de prevención de ésta y otras enfermedades, que sólo son posibles de llevar a cabo cuando en las familias hay ingresos por trabajo (y algún excedente para el ahorro).

La cuarentena es necesaria? Por supuesto que sí, y exige este sacrificio de los ciudadanos como aporte al combate de este tremendo flagelo, con el que estamos cumpliendo a un precio muy alto, pero no vemos que desde el estado se esté trabajando (salvo por supuesto en las instancias de salud y seguridad, a las que hacemos nuestro gran reconocimiento), para prevenir el impacto de la crisis económica que se avecina, mucho más aguda por el descalabro total en que están cayendo los sectores productivos a lo largo y ancho de nuestro país.

En este contexto, y en la antesala del invierno, será de vital importancia incorporar a esta lucha acciones concretas y de impacto de los Ministerios de Desarrollo Rural y de la Producción, para garantizar desde el campo y la pequeña industria la producción agrícola y de alimentos; para reformular y fortalecer las cadenas de distribución y comercialización, que en muchos casos, a vista de todos, están diseñadas para el ingreso de productos provenientes de países vecinos (gran parte de contrabando), y para el enriquecimiento de intermediarios, a costa del trabajo sacrificado del productor campesino. Deberá ser la producción nacional, la que provea la tan mentada soberanía alimentaria, que asegurando la alimentación de nuestra población, a la vez sea el motor de movimiento en el ciclo que lleve ingresos a todos los sectores involucrados: campesinos, productores, transportistas y comerciantes, ansiosos por volver a un trabajo que es vital para el país y que al igual que los sectores de salud, requieren dentro de las medidas de la cuarentena, una oportuna flexibilización sectorial adecuada a la emergencia sanitaria, cumpliendo por supuesto los protocolos que deban cumplirse. Porque invertir en seguridad alimentaria es invertir en la salud básica de todos los bolivianos.

Por otro lado, si bien destacamos los esfuerzos que se están haciendo en los Servicios Departamentales, centros de salud y hospitales públicos de todo el país para subsanar en un par meses, las agudas carencias estructurales ocasionadas por el abandono y la negligencia del anterior gobierno, en infraestructura, equipamiento, habilitación de espacios para internación, etc., consideramos que es igualmente importante evaluar el impacto adicional que estas inversiones deberían tener sobre el empleo y las economías locales. Entendemos que equipos específicos de alta tecnología deben ser importados, sin embargo contamos a nivel nacional con la capacidad de elaborar ropa de cama, batas de hospital, uniformes, material de protección biosanitario, muebles metálicos, armazones, estructuras portables, según normas internacionales.

Si en estos momentos de emergencia nacional, las condiciones de compra y los volúmenes de entrega se flexibilizan y adecuan a la realidad productiva y de capital de las pequeñas empresas, que no cuentan con condiciones para afrontar grandes licitaciones en breve plazo,- y que hoy por hoy están en camino al precipicio- permitiendo a las entidades de salud efectuar adquisiciones en pequeños lotes de provisión, posibilitaría a las pymes en todos los departamentos, surtir de manera ordenada y oportuna toda esta nueva demanda que se está generando con mano de obra local, y al estado, distribuir mejor en todo el territorio nacional el impacto económico de las inversiones que se hacen en salud.

Se está criticando al alcalde Revilla por alquilar un hotel en La Paz, en lugar de acondicionar coliseos para alojar a enfermos del covid-19 en pleno invierno, sin embargo, esta medida que proporciona una solución adecuada para los pacientes y oportuna ante la emergencia, seguro impactará positivamente en la preservación de la fuente de trabajo e ingresos de al menos 100 familias durante un año. Esta es una muestra de lo que se puede lograr en la economía cuando se tiene una visión abarcadora de la realidad. Ciertamente necesitamos priorizar las medidas en defensa de la salud de la población, pero también debemos entender que la situación económica del país exige que nuestras autoridades tengan la capacidad – y la voluntad – de combatir la crisis desde los diferentes ángulos de la batalla.

Se podría alargar la lista de ejemplos y variar notablemente la gama de intervenciones gubernamentales, que con el objetivo de incidir positivamente sobre las condiciones del sistema nacional de salud, se están llevando a cabo, con elevadísimo costos de inversión para el país. Inversión que debería también estar enfocada en generar un importante impacto adicional en las economías locales en una situación de guerra como la que nos encontramos, porque la lluvia de bonos no podrá ser eterna y en algún momento el papá estado (o la mamá si lo vemos con un giño más político) quedará con la bolsa vacía. Es urgente y necesario que el estado nacional y los gobiernos departamentales afinen la puntería para que las millonarias inversiones en salud que se están realizando tengan un efecto multiplicador sobre los sectores que producen y soportan la economía nacional.

Lorena Terzo